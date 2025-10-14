Сподели close
На 23 октомври /четвъртък/ екипът на фондация Emprove пристига в град Варна, за да представи обучителната програма “Мога сама" в подкрепа на жени и момичета, преживели насилие, във вдъхновяваща среща за скритите сили и умения на жените.

От 09:30 ч. в новооткрития дом на изкуствата Банката 1925 на ул. “Габрово" № 2 предстои обучение за специалисти (коучове, психолози, треньори, ментори или социални работници), които имат интерес да подкрепят жени в израстването им и пътя към нов живот. Позитивната обратна връзка от предишни гостувания потвърждава, че освен практично, тренингът протича изключително диалогично и насърчаващо чрез споделен професионален опит. Всеки присъстващ ще получи като подарък книжката наръчник “Мога сама". Участието в този ден изисква предварително записване на contact@emproveproject.eu.

Още една великолепна изненада към гостуването на Emprove във Варна е откриването на изложбата “Чуй гласа ми" – същата вечер, от 18:30 ч. – като премиерна експозиция за чисто новото пространство Банката 1925 в качеството му на културен център. Тя събира не само портретите, но и историите на влиятелни в своите области българи с идеята, че гласът има силата да счупи стигмата за мъжкото ментално здраве и предубежденията за това какъв трябва да бъде “истинският" мъж. През изкуството на фотографа Павел Червенков и композитора Емилиян Гацов – Елби посетителите ще могат да се докоснат до уязвимостта на Георги Господинов, Александър Кадиев, Илиян Джевелеков, Ованес Торосян, Wosh MC, Мартен Роберто, Ясен Згуровски и Цветослав Цонев – Цуро. “Чуй гласа ми" е част от арт програмата “Изкуството пробужда" на фондация Emprove.

За подхода “Мога сама"

След години, в които фондацията трупа опит и експертиза по отношение силата на жените да бъдат по-уверени, независими и можещи в личното и кариерното си развитие, през 2024 г. Emprove тръгва за първи път на турне под надслов “Мога сама". В различни точки на България гражданите и местни специалисти – обучители,

психолози и треньори – са добре дошли на събитията, в които екипът на фондацията ще споделя подхода си от изпробвани и доказани активности и упражнения.

“Мога сама" овластява, окрилява и променя личностните и обществените нагласи. Полезен е както за жени, които имат нужда от подкрепа, така и за обучители (психолози и ментори), които искат да се чувстват по-уверени в ролята си.

Подходът “Мога сама" е създаден през личния опит и преживяванията на жени, които са били в токсична връзка или са в процес на излизане от такава. Базиран е както на съвместната им работа с терапевти, така и на техния опит като ментори, подкрепящи други жени да поемат авторство върху живота си. Всеки може да се разпознае в някои от описанията, както и да получи възможност за по-добро разбиране за другите или за ситуации, които не го засягат лично. Повече информация ще откриете на https://emproveproject.com/moga-sama/.

За фондация Emprove

Мисията на Emprove е да повиши осъзнатостта към най-ранните прояви на насилие във взаимоотношенията, да променя обществените нагласи, както и да подкрепя жени и момичета, преживели насилие. Дейността на фондацията включва публични кампании за ранна превенция и осведоменост, безплатна психологическа и юридическа подкрепа към жени, преживели насилие, коучинг, събития, обучения, групови терапевтични сесии, арт инициативи, както и изграждането на вече споменатата общност на #ЖенитeSurvivors, които оттук насетне подкрепят други жени по пътя им към промяна и нов живот.

Турнето се осъществява с финансовата подкрепа на фондация Обществен борд на TELUS International в България, Български фонд за жените и Европейския съюз.

Фондация Emprove благодари за безценната подкрепа на община Варна и на нашите домакини от Банката 1925.