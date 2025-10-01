ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна готви 5-годишна образователна стратегия 2026-2030
Предстои изготвянето на новата 5-годишна Стратегия за предучилищно и училищно образование в Община Варна (за периода 2026-2030 г.), информира директорът на ресорната дирекция Антоанета Хинева. В процеса на разработването й директорите на учебните заведения имат ключова роля.
Стратегията задава рамката, в която се провежда политиката на Общината в сферата на образованието, описва визията, основните направления, целите и мерките за развитие на системата на образованието. Документът ще включва образователните приоритети и мерки на Община Варна за периода до 2030 г.
По време на работната среща всички директори на детски градини отново бяха поканени да се включат в Петия международен образователен форум "Градът като учебна площадка. Използване на градската среда за модерно и качествено образование“, който ще се проведе на 9 и 10 октомври във Варна в партньорство с Министерството на образованието и науката, Националното сдружение на общините в Република България и ИКТ Клъстер Варна.
С още два дни е удължен срокът за регистрация във форума, който ще се проведе в хибриден формат – присъствено и онлайн. До този момент заявки са подали над 370 участници.
Тази година събитието ще даде възможност да се разискват теми за града като интерактивна класна стая, образователни ресурси в урбанизираната среда, технологии, изкуствен интелект, STEM и социално образование чрез градската среда. Във форума ще се включат ученици и студенти, които ще презентират индивидуални и екипни изследователски проекти и практики.
По време на работната среща с директорите на детски градини беше обсъдено още обновяването на материалната база, пропускателните режими и видеонаблюдението в дворовете и сградите, поддръжката на актуална информация в сайтовете на учебните заведения, адаптирането на новоприетите деца, готовността за отоплителния период.
