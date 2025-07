На стилна церемония в заведение на Морска гара 17-годишната Сияна Обретенова бе избрана за "Мис България – Варна 2025“.Сияна впечатли журито и публиката с изящество, увереност и професионално сценично поведение. Родена под знака на Рак, тя е с почти перфектни мерки 85/60/90 и ръст 173 см. Въпреки младостта си, вече има впечатляваща кариера зад гърба си – дефилирала е на престижни подиуми в Ню Йорк, Дубай и София, участвайки във Fashion Week събития редом с водещи световни модели.Нейният път в конкурсите за красота започва още в детството – тя е носителка на титлите “Малка Мис Варна", “Малка Мис България", Little Miss Galaxy и други. Сцената е нейна страст – Сияна танцува и пее от малка, а през 2024 година става вицешампионка по състезателни танци. Участието ѝ в "Мис България – Варна“ е още една крачка към голямата ѝ мечта – развитие в света на модата и изкуството, пише Moreto.net.Короната Сияна получи лично от миналогодишната носителка на титлата Катерина Кръстева – Kitty K, която е и носителка на световния приз Miss Princess of the World 2024.За подгласнички на Сияна Обретенова бяха избрани Мария Тодорова и Красимира Цонева.В разгара на шоуто гостите бяха приятно изненадани от PR-а на конкурса Десо Димитров, който покани на сцената шоумена, дизайнер и певец Красимир Недялков. Той изпълни най-новата си песен “Роза дива", а публиката стана свидетел на предпремиерното излъчване на видеоклипа към песента, чиято официална премиера ще бъде този уикенд във всички музикални платформи.