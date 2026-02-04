На 31.01.2026 г., нa 37-годишна възраст ни напусна нашият колега и приятел, д-р Боян Димитров Първанов, главен асистент в Катедрата по анатомия и клетъчна биология, съобщават от Медицинския университет в морския град.Боян Първанов е роден във Варна. Завършва Четвърта езикова гимназия "Фредерик Жолио – Кюри (2007 г.), Медицински университет – София със специалност "Дентална медицина" (2014 г.), Медицински университет – Варна със специалност "Медицина“ (2022 г.) и Медицински университет - Варна със специалност “Здравен мениджмънт“ (2020 г.). През февруари 2015 г. е избран за редовен асистент към катедра "Анатомия и клетъчна биология" при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна. Придобива специалност "Анатомия, хистология и цитология" през 2019 г. В периода 2016-2018 г. практикува дентална медицина в департамент "Deux-Sèvres" – Франция.През 2024 г. получава Образователна и научна степен "Доктор" след успешна защита на дисертационен труд на тема: "Локализация и характеристика на прогениторни клетки по време на пренаталното развитие на зъб при човек“. От същата година е избран на академична длъжност "Главен асистент" в Катедрата по анатомия и клетъчна биология на МУ-Варна.Д-р Първанов публикува в областта на механизмите на дентално развитие, анатомия и история на медицината. Превежда от старофренски първи том на "Хирургът-зъболекар“ от Пиер Фошар (2019 г.). Участник е в редица научни конгреси в България и чужбина. Владее английски и френски език. Член е на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и Българското анатомично дружество.Поклон пред светлата му памет!