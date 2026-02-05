Спасени животи. Всички в подкрепа на спасителите! Това е мотото, под което днес във Варна и София ще се проведат събирания в опора за детската хирургия в Окръжна болница. Каквоинформира тя ще затвори на 1 март.Ето какво пишат инициаторите на събитието в подкрепа на медиците в морския град (публикуваме текста им без редакторска намеса):СПАСЕНИ ЖИВОТИ. ВСИЧКИ В ПОДКРЕПА НА СПАСИТЕЛИТЕ!Надежда за бъдещето: Защо отделението по детската хирургия във Варна НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАКРИТО!Този четвъртък - 5 февруари 2026г от 17:30 ч. се събираме в двора на МБАЛ Св. Анна - Варна и успоредно с това пред Министерство на здравеопазването в град София, за да подкрепим всички лекари, медицински сестри и специалисти в Бълагрия, които дават живота си в името на това да го има нашият!В сърцето на Варна, третият по големина град в нашата страна, за десетилетия наред, един от най-важните медицински центрове за най-малките – отделението по детска хирургия на МБАЛ "Света Анна – Варна“, се превърна в бастион на надеждата за деца и семейства от региона на цяла Североизточна България. Този дългогодишен медицински остров на сигурност, обхваща не само Варна, но и градове като Бургас, Добрич, Русе, Разград, Шумен, Силистра и други малки населени места, където хиляди малки пациенти получават оперативна и спешна помощ.Специализираното звено за диагностика, лечение и оперативни интервенции при вродени и придобити заболявания на бебета, деца и юноши обслужва пациенти от цяла Североизточна България. Благодарение на всеотдайността на екипа на отделението по детска хирургия, от ранна възраст до юношество са спасени хиляди човешки животи.До скоро отделението полагаше грижа средно за около 1000 пациенти годишно. Това включваше всичко от обикновени до животоспасяващи оперативни интервенции с хирургически манипулации. Зад тези числа стоят хиляди истории на спасени животи: деца, лекувани за вродени аномалии, травматични увреждания, остри хирургични състояния или сериозни заболявания, които без навременна операция можеше да доведат до трайни или фатални последици.Лекарите, които работят тук, са малък, но изключително отдаден екип, те са на 24-часов режим на работа и години наред са давали тежки дежурства, често без достатъчно почивка или подкрепа. Началникът на отделението д-р Румен Христов многократно е говорил за изтощението от безкрайните работни смени, и нуждата от допълнителни специалисти, за да се поддържа надежност и качество на грижата.Техника и дарения, които променят съдбиЕдна от причините отделението да работи на високо ниво, освен професионализмът на екипа, е съвременното оборудване, което несъмнено им помага да спасяват животи. Сдружението "Аз вярвам и помагам“, благотворителна организация, която обединява хиляди българи в подкрепа на здравето на децата, е допринесло изключително много с дарение на медицинска апаратура на стойност около 150 000 лева. Модернизацията значително подобрява работата в детската хирургия, както и капацитета и качеството на грижата.Дарените средства за оборудване са животоспасяваща инфраструктура, която прави възможно навременното лечение на деца в критични състояния.Защо отделението е застрашено?Въпреки огромните усилия, полагани до момента, отделението вече е на ръба на пълно преустановяване на дейността. Сред причините е дългогодишния дефицит на кадри, недостиг на хирурзи и медицински сестри, които да осигурят така нужния 24-часов режим на работа.Почти целият медицински екип е работил в режим на постоянни дежурства, което води до прегаряне, изтощение и в крайна сметка до напускане към други региони или болници.Тази ситуация довежда до окончателно закриване на отделението, оставяйки региона без ключов център за детска хирургична помощ.КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ БЕЗ ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ДЕТСКА ХИРУГИЯ ВЪВ ВАРНА?Закриването на детската хирургия практически оставя хиляди семейства в изключително уязвима позиция. Децата, които имат нужда от спешна хирургична намеса, ще бъдат насочвани към други болници, което често означава:- по-дълъг транспорт и забавяне на критичната грижа,- претоварване на други здравни звена,- по-голям риск за живот и дългосрочни усложнения.За регион, който включва стотици хиляди души и малки общности без лесен достъп до високоспециализирана медицинска помощ, това е трагична загуба.ПРИЗИВ КЪМ ОБЩЕСТВОТОПризоваваме родителите, чиито деца са получили шанс за здраво и пълноценно бъдеще, да подкрепят каузата, за да запазим ядрото на детската хирургия във Варна.Нека всички граждани, пациентски организации, медии, институции и обществени лидери – да се обединим в подкрепа на каузата за запазване и бъдещо развитие на детската хирургия във Варна.Призоваваме цялата общественост в страната да подкрепи тези медици, защото това е животоспасяващ център, който дава шанс на деца да растат, да се смеят, да мечтаят. Нашите деца са нашето бъдеще.Цялостното състояние на МБАЛ “Света Анна" в гр. Варна в продължение на повече от 10 години се влошава стремглаво - напускат лекари и друг медицински персонал, липсват консумативи. Тази болница е ключов спешен център, който поема пациенти от цялата област, както и тежките случаи от Североизточна България. Няма алтернатива и затварянето ще лиши от достъп до спешна помощ голям брой хора.Необходими са незабавни действия:- Държавна и регионална подкрепа за осигуряване на специалисти,- финансиране за стабилизиране на екипа,- грижа за обновяване и модернизация на техническата база- осигуряване на възможност за специализация и развитие на медиците- обществена подкрепа и дарителски инициативи.Каним ръководството на болницата, представители на Министерството на здравеопазването и Община Варна да присъстват на протеста и да отговорят на нашите въпроси, които впрочем отдавна сме задали и ще продължаваме да задаваме.Нека обединим гласовете си за едно по-здраво и сигурно бъдеще за децата на Североизточна България. Защото отделението по детската хирургия във Варна не е поредният “разход", а е инвестиция в човешки животи.Да се обединим за да има бъдеще на децата във Варна и цяла североизточна България!Владислав НиколовСдружение "Аз вярвам и помагам"Надежда РангеловаФондация "За доброто"Фондация "Нашите недоносени деца"Ваня ДобреваСдружение "Асоциация Хипофиза"Силвена ХристоваФондация Живот със синдром на Даун