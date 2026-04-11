През 2025 г. в НОИ са декларирани общо 3117 трудови инциденти. Това показва справка на ФОКУС в сайта на интистута. От тях за трудови злополуки са приети 2826, като 2356 са станали на работното място, а 470 - при отиване или връщане от работа.

Смъртните злополуки са 76, от които 1 e станала с жена. Загубените календарни дни от трудови злополуки за цялата година са общо 144 008.

Най-много декларации за трудови злополуки са подадени в град София (38,85%), следван от Пловдив (10,39%), Варна (6,67%), София обл. (5,36%), Стара Загора (3,79%) и Русе (3,59%). Най-малко са регистрирани в Силистра, Търговище и Видин, където са под 1%.

Сравнителният анализ на годишните оперативни данни на НОИ за 2025 г. с тези за предходната година показва леко увеличение в броя на подадените декларации за трудови злополуки с 9 и на общия брой приети трудови злополуки с 3.