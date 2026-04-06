На 6 април 2026 г. във фоайето на Сграда 1 – Ректорат, Технически университет – Варна проведе Благотворителен базар под мотото "Великден на надеждата!", посветен на каузата за изграждане на първото в България пространство за палиативни грижи за деца.

Събитието беше официално открито от ректора на университета проф. д-р Драгомир Пламенов, в присъствието на д-р Венислав Стоянов – представител на Дом за медико-социални грижи за деца – Варна.

Благодарение на активното участие на студенти, преподаватели, служители, граждани и гости, по време на базара беше събрана сумата от:

5590.66 €, която ще бъде дарена в подкрепа на благородната инициатива.

Посетителите имаха възможност да се насладят на разнообразие от ръчно изработени изделия, кулинарни изкушения, арт творби и брандирани артикули, създадени с много старание и вдъхновение от университетската общност и граждани. Допълнителен принос към събраните средства имаше и благотворителният търг с тениска с автограф на Станка Златева, който предизвика голям интерес.

Специални благодарности отправяме към учениците от ОУ "Цар Симеон I" и техния ръководител Тодорка Ненкова – учител по изобразително изкуство, които изработиха уникални великденски декорации и ги дариха в подкрепа на инициативата.

С реализирането на инициативата Технически университет – Варна за пореден път доказа, че когато общността е обединена от значима кауза, резултатите са вдъхновяващи и реално променят животи.

"Великден на надеждата" се превърна в символ на съпричастност, солидарност и вяра в доброто.