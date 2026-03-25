Кметът Благомир Коцев свика първото за годината заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма. В дневния ред на сесията бяха теми, свързани с предстоящия туристически сезон в контекста на актуалната международна обстановка и липсата на държавен, съответно и на общински бюджет.В срещата участваха още ресорният заместник-кмет Снежана Апостолова, заместник-кметовете по въпросите на инфраструктурата Димитър Кирчев и на екологията и обществения ред Илия Коев, както и ръководствата на дирекциите, които имат пряко отношение към политика на Община Варна в сферата на туризма. В съвета се включиха още общински съветници, представители на браншовите организации и на курортните комплекси край Варна, на държавните институции, в това число директорите на ОДМВР – Варна ст. комисар Цветан Пировски, началникът на "Охранителна полиция" комисар Димитър Луков. В състава на съвещателния орган са още представители на Летище Варна, Комисията за защита на потребителите, Областната дирекция по безопасност на храните и др.От бранша благодариха за инициираната от Община Варна маркетингова кампания за реклама на града в няколко провинции в Германия, в това число и в столицата Берлин. Подобна стратегия за увеличаване на маркетинговото присъствие и видимостта на дестинацията на избраните пазари се предприема за първи път, като реклама на Варна ще има не само в дигиталните канали на туроператорите, но и в офисите на туристическите агенции, чрез листовки и аутдоор платформи. Сключени са договори с четири туроператорски компании, като партньорите по проекта също ще инвестират суми от порядъка на над 45 000 евро, обясни Снежана Апостолова.Първите гости в курортите се очакват около Великден. Следващият натоварен период е 1-6 май, когато също пристигат предимно румънски туристи, отчетоха хотелиерите. Празничните дни съвпадат и с провеждането на мащабния фестивал за електронна музика Sunwaves, чието пролетно издание е от 30 април до 5 май 2026 г. на плажа в КК Златни пясъци.Заместник-кметът Илия Коев информира, че и тази година в курортите ще бъдат командировани общински служители, които да следят спазването на ангажиментите на сметопочистващата фирма. Водени са разговори с централното ръководство на ЗМБГ за ангажиране на допълнителен ресурс в комплексите край Варна. От ръководството на Община Варна са поставили искания за привеждане на автомобилите в добро техническо състояние. Получено е уверение, че ще бъде заделен един камион за измиване на улиците и алеите, както и за стриктно спазване на графика за сметоизвозване. Коев припомни, че договорът със сметопочистващата фирма е към своя край, но са предприети мерки услугата да не бъде прекъсвана. Новата обществена поръчка вече е изготвена и е изпратена в Агенцията за обществени поръчки за предварителен контрол, каквото е законовото изискване. Предстои среща на представители на бранша с ръководството на ЗМБГ, за да бъдат поставени по-конкретни искания.Хотелиерите благодариха за съвместните усилия на ръководството на Община Варна, на ОД на МВР и на РД ПБЗН за разкриване на целогодишен противопожарен участък на територията на КК Златни пясъци, който да обслужва курортните комплекси Златни пясъци и Св. Св. Константин и Елена, както и голяма част от район "Приморски", в това число местностите на север от Варна. За целта е предвиден ремонт на помещения в сградата на Пето РУ на МВР – Варна. През летния сезон ще бъдат командировани огнеборци и от вътрешността на страната, стана ясно по време на срещата.И тази година Община Варна е заделила средства за осигуряване на безопасността в курортите, в това число и пътната безопасност. Ще бъдат командировани 36 служители от страната, заедно с 6 допълнителни полицейски автомобила. Осигурени са още и три смени – от 15 юни до 15 септември, на 10 чуждестранни служители на реда – 4 румънци, 4 поляци и 2 германци. Те ще съдействат при комуникацията и обслужването на чуждестранни граждани, уточни директорът на ОДМВР – Варна.На заседанието присъства и управителят на фирмата-изпълнител на ВиК проекта, който потвърди ангажимента до 15 май да бъде възстановено движението по бул. "Княз Борис I" (път I-9) от Ботаническата градина в посока КК Златни пясъци. За великденските празници ще бъде отворено кръговото кръстовище в началото на ремонтирания участък, каза още Христо Фурчев. Ул. "Петър Попов" в КК "Чайка" ще бъде завършена докъм 10 май, като там се изпълнява общински проект и асфалтовата настилка ще бъде положена от хотел "Детелина" до първото кръстовище след него. По време на срещата стана ясно, че Община Варна подготвя писмо до МРРБ, с копие до Агенция "Пътна инфраструктура", с искане за възстановяване на зелената площ и останалите елементи от пътя към курортите в обхвата на ВиК-проекта.Снежана Апостолова информира представителите на бранша за мерките спрямо безстопанствените кучета и повишения брой кастрации, които се извършват в общинския приют в с. Каменар. Тя отбеляза, че Община Варна се придържа към Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, която предвижда връщане на животните в техните местообитания след извършване на кастрация и обезпаразитяване.Обсъдени бяха още различни предложения за разходване на приходите от туристическа такса, мерките за защита на потребителите, бъдещите ремонти по участъци от довеждащата инфраструктура към комплексите и на тяхна територия.