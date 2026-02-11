На 14 февруари се навършват 161 години от първото богослужение на български език във Варна, което реално е откриването на Първата българска църква в нашия град.В събота в първия храм в морската столица – "Св. Архангел Михаил“, в който преди 161 години се е отслужило на български, ще бъде отслужена Заупокойна Света Литургия, с песенното участие на византийски хор "Мелодесос“, а вечерта от 18:00 ч. с песнопения от Постния Триод, те ще открият духовната беседа "Тайнството покаяние в живота на православния християнин" на доц. д-р Иво Янев от Богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".Историята сочи, че през втората половина на XIX век българите във Варна отбелязват възраждането на българщината в града. Отслужва се първата света Литургия на църковно-славянски език, организира се първата българска община и се открива първото българско училище – в храм "Св. Архангел Михаил“.Макар че имали самостоятелно училище, българите продължавали да се намират под ръководството на гръцката митрополия в града. Скоро обаче те преустроили долния етаж на българското училище в църква, която нарекли "Св. Архангел Михаил“. Общината наричана дотогава училищна, веднага била преименувана на църковно-училищна. Тя направила свой печат с надпис: "Българска народна черква във Варна".