Днес във Варна ще бъдат отбелязани 178 години от рождението на големия поет и революционер Христо Ботев и църковния празник Богоявление (Йордановден).

Около 11:45 часа пред паметника на Ботев в Алеята на Възраждането в Морската градина с военен ритуал ще бъдат положени цветя и венци в памет на великия поет и революционер.

По-късно, около 12:30 часа, от Първа буна ще бъде отслужен Велик Богоявленски водосвет и ритуал по традиционното за християнския празник спасяване на кръста от водите на Черно море.

Организатори на събитията са Община Варна, Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.