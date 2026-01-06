Днес във Варна ще бъдат отбелязани 178 години от рождението на големия поет и революционер Христо Ботев и църковния празник Богоявление (Йордановден).Около 11:45 часа пред паметника на Ботев в Алеята на Възраждането в Морската градина с военен ритуал ще бъдат положени цветя и венци в памет на великия поет и революционер.По-късно, около 12:30 часа, от Първа буна ще бъде отслужен Велик Богоявленски водосвет и ритуал по традиционното за християнския празник спасяване на кръста от водите на Черно море.Организатори на събитията са Община Варна, Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.