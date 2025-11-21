Регионалната библиотека "Пенчо Славейков“ във Варна посреща Деня на четенето, 21 ноември 2025 г., с поредица от инициативи, свързани с темата за книгите като мост между поколенията и общностите. Програма включва литературни премиери, срещи с читатели, събития за деца и посещения във варненски училища.На 21 ноември от 18:00 ч. ще се състои премиерата на книгата "ТКЗС в българската литература" от проф. Антоанета Алипиева. Събитието ще открие директора на издателство "Аз-буки“ Емил Спахийски, а проф. Алипиева, преподавател, изследовател и лектор в Белградския университет, ще представи своя труд пред варненските читатели в залите на отдел "Изкуство" на Регионалната библиотека. Илюстрациите в изданието, дело на художника Росен Йорданов, ще бъдат представени в изложба.Културната програма продължава на 25 ноември от 18:00 ч. с дебюта на младата писателка Виктория Георгиева. Младежкият роман "Приключенията на Келвин. Тайните принципи на Вселената" от 23-годишната варненска авторка ще бъде представен в отдел "Детски и средношколски“, където читателите ще се потопят в свят на магия, мистерии и откривателство.В следващите дни варненските библиотекарите ще посетят и няколко училища в областта, за да насърчат четенето чрез работилници, дискусии и тематични четения. Тези гостувания са продължение на усилията на библиотеката да бъде активен партньор в образователната среда и да подкрепя ранната читателска култура.В контекста на Деня на четенето и паневропейската инициатива Ден на европейските автори, Варненската библиотека насочва вниманието към ролята на българските и европейските писатели за изграждане на общо културно пространство. Чрез планираните събития институцията подчертава значението на четенето като мост между култури, поколения и идеи.Още на 15 ноември Регионалната библиотека даде старт на инициативите с откриването на изложбата "Литературата не е музей“, която разглежда мястото на литературата в съвременния културен живот. Експозицията остава достъпна за посетителите във фоайето на библиотеката до 2 декември 2025 г.Подробности за пълната културна програма на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" ще откриете на www.libvar.bg.