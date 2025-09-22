ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна отбелязва Деня на независимостта
Отбелязването на празника в град Варна започна в 10:00 ч. на площад "Независимост“. Командирът на Военноморските сили на Република България контраадмирал Кирил Михайлов прие строя на почетния караул от военнослужещи от състава на ВМС, след което маршът ,,Един завет", в изпълнение на Представителния духов оркестър на Военноморските сили, огласи площадa.
Ритуалът продължи с молебен за България, отслужен от свещенослужители на Варненската и Великопреславска митрополия и с тържествено издигане на националното знаме на Република България, знамето на Европейския съюз и на Община Варна.
Официални гости бяха областният управител на Област Варна госпожа Андрияна Андреева, заместник-кметът на Община Варна господин Илия Коев, представители на държавната и местна власт, офицери от Военноморските сили.
В град Бургас отбелязването на празника започна пред сградата на Общината с приемане на строя на представителните блокове от състава на Военноморските сили, Военновъздушните сили и Командването за логистична поддръжка от командира на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Радко Пенев.
Изпълнен бе Химна на Независимостта, написан от капелмайстора на 24-ти Пехотен черноморски полк – Георги Шагунов.
След това бе проведен ритуал по тържествено издигане на националното знаме на Република България пред сградата на Община Бургас.
Представители на бургаското духовенство отслужиха празничен молебен за благоденствието на независима България.
Отбелязването на празника продължи, пред паметника на 24–ти Пехотен черноморски полк пред Военен клуб – Бургас, със заупокойна молитва в памет на загиналите български войни и ритуал по отдаване на военни почести и полагане на венци и цветя.
На тържествата присъстваха представители на областна и общинска администрация Бургас, ученици, много граждани и гости на града.
