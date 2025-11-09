Варненските драматични и оперни артисти ще участват за 13-и път в Нощта на театрите, която ще обедини и през тази година творците от много европейски страни в общата им мисия да служат на изкуството. Събитието, което е обявено за 15 ноември, във Варна по традиция ще обхване няколко дни, събщиха от театъра.ВАЛИДИРАНЕ НА ПОЩЕНСКА МАРКА С ЛИКА НА ДОБРИ ХРИСТОВ14 ноември, 14 часа, Сцена РотондаНа 14 ноември от 14 часа на Сцена Ротонда висши представители на Националната пощенска служба на България "Български пощи“ ще обявят валидирането на пощенска марка с лика на Добри Христов. Поводът е 150-годишнината от рождението на бележития варненец, музикален педагог, критик, композитор и академик Добри Христов (1875-1941), който има огромни заслуги за развитието на българската музика и българската музикална култура в първите две десетилетия на ХХ век. Пощенската марка на стойност 0.95 лв, една от последните марки, валидирани с български номинал, преди официалното приемане на еврото в България, ще може да бъде закупена от специален щанд на "Български пощи“ в театъра.Партньори в организацията на това събитие са Фондация "Добри Христов“, Държавна опера Варна и Регионална библиотека "Пенчо Славейков“ – Варна която ще се представи с експонираната на Сцена Ротонда документална изложба "150 години от рождението на Добри Христов“, подготвена от специалистите на културната институция.ВАРНЕНСКИЯТ ТЕАТЪР ОТВАРЯ ВРАТИТЕ СИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ15 ноември, 14.00 – 14.50, Основна сценаВ Нощтa на театрите на 15 ноември Драматичен театър "Стоян Бъчваров“ отваря широко вратите си за най-малките откриватели. Всички любопитни деца от първи до пети клас са поканени на пътешествие из тайнствените кътчета на театъра – там, където зад завесата се раждат герои, приказки и мечти. С актрисата Милена Кънева, която вече десета година води с успех млади таланти в школата Театрално Ателие, те ще надникнат в магическия свят на сцената, ще се срещнат с духа на театъра и ще научат как се случва вълшебството, което всеки ден омагьосва зрителите. Ще почувстват пулса на това живо изкуство, ще чуят как диша сцената и ще разберат защо театърът никога не спира да мечтае.Среща пред Варненския театър, Основна сцена на 15 ноември в 14 часа. Заявки за участие на телефони: (+359) 52 669 680, (+359) 886 62 10 22.КОНЦЕРТ, ПОСВЕТЕН НА 150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДОБРИ ХРИСТОВ16 ноември, 19 часа, Основна сценаНа 16 ноември от 19 часа на Основна сцена във Варненския театър ще се състои тържествен концерт, в чест на 150 години от рождението на бележития варненец, музикален педагог, критик, композитор и академик Добри Христов (1875-1941) с огромни заслуги за развитието на българската музика и българската музикална култура в първите две десетилетия на ХХ век.В програмата на концерта ще прозвучат творби от Добри Христов и творби, посветени на неговото творчество. Участват: Оркестър Симфониета с диригент Вилиана Вълчева и концертмайстор Красимир Щерев; Хорът на варненските момчета и младежи при Хорова школа "Проф. Марин Чонев“ с диригент Дарина Кроснева и пианист Светлана Панайотова; Детският хор при ОДК, Община Варна с диригент Галина Станишева и пианист Биляна Емнева.Проектът се реализира, по инициатива на Фондация "Добри Христов“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Входът е с покани.ДОБРИ ХРИСТОВ – СТЪЛБ В БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНА КУЛТУРАДобри Христов (1875-1941) завършва гимназия във Варна и Държавната консерватория в Прага при чешкия класик Антонин Дворжак, под чието влияние задълбочава интереса си към фолклора. Работи като учител по музика във Варна и София, директор на Държавното музикално училище в София, съосновател и диригент на музикалното дружество "Гусла" във Варна и музикалното дружество "Родна песен" в София, преподава теоретични дисциплини в Държавната музикална академия, заема поста поддиректор на Народния театър. От 1926 г. е извънреден, от 1930 г. – редовен професор в ДМА, през 1929 г. е избран за дописен член на БАН.Добри Христов е от първото поколение български композитори и един от най-видните изследователи на българския музикален фолклор. Свързан със светските и църковни хорове, той посвещава значителна част от творчеството си на хоровите и солови песни, като популярните "Лиляна мома хубава", "Пусти моми жеравненки, "Дафино вино" и др. Издава сборника "Македонски песни“, върху мелодията на авторската си песен "Пирин планина" композира симфонични вариации, хармонизира за смесен хор песни от родопския фолклор.Радетел за истинско черковно – певческо творчество, Добри Христов композира образци в този жанр и днес не само от сцената се чува "Хвалите имя Господне“, в неделя и на празник в православните храмове звучат хоровите песнопения от неговите "Златоустова“ или "Общодостъпна“ литургия с Великата ектения, "Херувимската песен“, "Святий Боже“ и "Тебе поем“.Литургиите и светските хорови песни на Добри Христов са утвърдени като класика с централно място в репертоара на българските хорове. Песента "Родна песен нас навек ни свързва" се е превърнала в химн на българските хорове. С голяма популярност се ползват и соловите му песни, написани за певеца К. Михайлов-Стоян – "Девойче", "Вино пия", "Сивляна", "Леле боже", "Я разтуряй, Цвето моме". Създава над 600 детски училищни песни, много оркестрови и други творби.Цялостната дейност на Добри Христов има основополагащо значение за развитието на музикалната педагогика и музикознание. Неговите теоретични трудове "Ритмичните основи на народната ни музика" и "Техническият строеж на българската народна музика", както и многобройните му учебници, сборници и статии, са незаменим източник на познание и стълб в българската музикална култура.В памет на великия варненец, Музикалното училище в града, сега Национално училище по изкуствата, приема Добри Христов за свой патрон и от 1956 г. носи името му. Паметникът на Добри Христов във Варна, който се намира в градинката пред Градската художествена галерия, създаден по идея на арх. Камен Горанов от скулпторката Мара Георгиева, е открит през 1973 г. по повод 50-годишнината на ММФ "Варненско лято“. Банкнота с образа на Добри Христов от 500 лв, емисия 1993 г., е била в обращение до края на 1999 г. Валидирането на пощенска марка с лика на Добри Христов през 2025 г., по повод 150 години от рождението му, е пореден знак за почит към музикалното дело на големия композитор и педагог.