В дневния ред на заседанието на Общински съвет - Варна вчера бе включено искане от продуцентска компания за отпускане на финансова подкрепа в размер на 50 хил. евро за реализацията на телевизионния проект "Сериалът“.

Според представената информация действието в един от ключовите епизоди – 11-ти от общо 12, се развива именно във Варна. В него героите участват в международен телевизионен фестивал, като част от снимките е предвидено да се проведат на емблематични места в града.

От продуцентската компания посочват, че чрез проекта Варна ще бъде представена пред широка национална и международна аудитория като атрактивна филмова дестинация.

Предложението не събра необходимото мнозинство и не беше одобрено от Общинския съвет.