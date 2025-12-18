Сподели close
Днес, 18 декември, в 18:00 часа от Община Варна ще стартира протестно шествие, което ще продължи по бул. "Княз Борис I" и ще достигне до площад "Независимост".

Организаторите посочват, че протестът е срещу поредния опит на управляващите в оставка да прокарат Бюджет 2026 през парламента, а също и с искане Борислав Сарафов да бъде отстранен от поста главен прокурор.