Община Варна участва в 47-ия Международен туристически панаир (IFT) в Белград, който се провежда от 19 до 22 февруари 2026 г. под мотото "Едно пътешествие, хиляда истории“. Това е най-голямото туристическо събитие в Сърбия и региона, което събира изложители и посетители от цял свят. Форумът е ключова платформа за представяне на нови дестинации, ваканционни пакети и туристически услуги и е предназначен както за масовата публика, така и за професионалистите в бранша.Община Варна възобнови участието си в международната туристическа борса, провокирана от засиления интерес на сръбските туристи към региона. Ключова роля за този ръст има директната линия на Air Serbia, която от лятото на 2023 г. отново свързва Белград с Летище Варна. С честота от четири полета седмично в пиковия сезон линията затвърждава позициите си и през 2026 г. Статистиката потвърждава положителната тенденция – през 2025 г. са регистрирани 12 390 нощувки на сръбски граждани, което представлява ръст от 23% спрямо 2024 г.Сръбските туристи във Варна и по българското Черноморие проявяват интерес към комбинацията от културно-исторически забележителности, морски отдих и кулинарни преживявания. Те избират дестинацията заради автентичната атмосфера, езиковата близост и доброто съотношение между цена и качество, което предлага българското Черноморие. Добрата транспортна свързаност на града със столицата Белград също е съществен фактор, посочват експертите от общинската дирекция "Туризъм“, участващи във форума.Основните интереси на посетителите на варненския щанд са насочени към културно-историческия туризъм, морския отдих и възможностите за развлечения. Особено внимание привличат забележителности като Катедралния храм "Успение Богородично“, Римски терми и Археологическия музей, където се съхранява най-старото обработено злато в света.Отчита се нарастващ интерес както към града, така и към близките курортни комплекси Златни пясъци и Св. Св. Константин и Елена, които съчетават качествени плажове, разнообразни градски развлечения и високо ниво на балнео и СПА услуги.С участието си в най-голямото туристическо изложение в Сърбия Община Варна затвърждава активната си политика за целенасочено международно позициониране на ключови пазари с висок туристически потенциал.