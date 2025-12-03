Варненци отново ще се включат в националния протест срещу Бюджет 2026 г. Това става ясно от публикации в социалните мрежи, както и от онлайн формат за заявяване на присъствие.Протестът в морската столица ще започне в 18 часа, пред сградата на Областна администрация във Варна, а демонстрации ще има в още 12 града - София, Пловдив, Бургас, Ловеч, Стара Загора, Сливен, Нова Загора, Добрич, Гоце Делчев, Велико Търново и ПлевенТова ще бъде третият протест срещу Бюджет 2026 г в столицата и вторият в останалите градове у нас. Последният протест бе на 1 декември. Тогава хиляди варненци се събраха, за да изразят своето недоволство. Шествието премина от сградата на Областна администрация до Община Варна. Там протестът ескалира бързо след като част от демонстрантите повишиха напрежението и започнаха да обстрелват сградата с бутилки и бомбички.След ескалацията, протестът бързо затихна, а много от хората, предимно млади, се разотидоха.