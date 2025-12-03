Варна отново ще излезе на протест срещу Бюджет 2026
© Varna24.bg
Протестът в морската столица ще започне в 18 часа, пред сградата на Областна администрация във Варна, а демонстрации ще има в още 12 града - София, Пловдив, Бургас, Ловеч, Стара Загора, Сливен, Нова Загора, Добрич, Гоце Делчев, Велико Търново и Плевен
Това ще бъде третият протест срещу Бюджет 2026 г в столицата и вторият в останалите градове у нас. Последният протест бе на 1 декември. Тогава хиляди варненци се събраха, за да изразят своето недоволство. Шествието премина от сградата на Областна администрация до Община Варна. Там протестът ескалира бързо след като част от демонстрантите повишиха напрежението и започнаха да обстрелват сградата с бутилки и бомбички.
След ескалацията, протестът бързо затихна, а много от хората, предимно млади, се разотидоха.
