Варна отново става столица на електронната музика
Той ще се проведе от 30 април до 5 май, съобщават от INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites.
Паметливи припомнят, че преди повече от 20 години Варна бе столица на електронната музика. Партита имаше на плажа, под моста. Няма да бъде забравен и култовия "Комикс клуб“.
С грандиозно хаус парти бе отбелязано на 11 август 1999 г. на трета буна във Варна слънчевото затъмнение.
Хаусът е подстил на и ди ем, който води началото си от 70-те години, но започва развитието си от САЩ в средата на 80-те. Първоначално се развива в Чикаго, а след това и в други американски градове като Ню Йорк, Детройт, Лос Анджелис и Маями. Произходът на термина "хаус музика“ вероятно е свързан с нощния чикагски клуб The Warehouse ("Складът“), съществувал от 1977 до 1982 г.
Техно музиката е поджанр на и ди ем, възникнал в Детройт, САЩ през втората половина на 80-те години на 20 век. Първото публично използване на думата "техно“, за да се определи музикален жанр, датира от 1988 г.
