Десетки варненци сведоха глави в почит на подвига на големия поет и революционер Христо Ботев. Днес пред паметника му на Алеята на Възраждането в Морската градина бяха отбелязани 178 години от рождението му.

Венци и цветя поднесоха кмета на Варна Благомир Коцев, областния управител, председателя на Общинския съвет, районни кметове, общински съветници, народни представители, десетки жители на морския град.