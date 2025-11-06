Варна почете празника на българската полиция
©
Празничната програма започна днес в храм "Св. Архангел Михаил“, където свещеници от Варненската и Великопреславска митрополия отслужиха панихида в памет на загиналите служители на МВР при изпълнение на служебния им дълг, както и молебен за здраве на полицаите в България.
Директорът на ОД на МВР – Варна старши комисар Красен Торимацов поздрави присъстващите и благодари на колегите си за професионализма и всеотдайността им. С думи на признателност към служителите на реда се обърна и зам.-кметът Илия Коев.
Времената са трудни и често хората не осъзнават какво означава да носиш пагони. Вие служите на обществото и сте неговата опора. Ние от Община Варна ценим вашата работа и ще продължим да ви подкрепяме, каза Коев.
По-късно във фоайето на Областната дирекция на МВР на ул. "Сан Стефано“ №9 беше открита изложба, посветена на историята на полицията. Експозицията представя архивни материали, фотографии и техника, използвана от служителите на МВР през годините.
Още от категорията
/
Фирма съди Община Варна
05.11
Магистрати от Районния съд във Варна дискутираха със студенти въпроси на семейното и наследствено право
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Възстановява се маршрутът на линии № 29, №30 и № 31 през спирка "...
17:36 / 03.11.2025
Албена, пострадала при ралито край Варна, вече е извън опасност з...
16:00 / 02.11.2025
Ужас и гнус! Водопад бликна в един от най-тузарските квартали на ...
17:30 / 01.11.2025
На Архангелова задушница Варна отдаде почит на загиналите българс...
17:20 / 01.11.2025
Водопад потече във варненски квартал
12:35 / 01.11.2025
Допълнителни автобуси заради задушница във Варненско
11:31 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.