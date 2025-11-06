Заместник-кметът на Варна Илия Коев се включи в честванията по повод 8 ноември – професионалния празник на българската полиция. Събитията се организират от Областната дирекция на МВР – Варна.Празничната програма започна днес в храм "Св. Архангел Михаил“, където свещеници от Варненската и Великопреславска митрополия отслужиха панихида в памет на загиналите служители на МВР при изпълнение на служебния им дълг, както и молебен за здраве на полицаите в България.Директорът на ОД на МВР – Варна старши комисар Красен Торимацов поздрави присъстващите и благодари на колегите си за професионализма и всеотдайността им. С думи на признателност към служителите на реда се обърна и зам.-кметът Илия Коев.Времената са трудни и често хората не осъзнават какво означава да носиш пагони. Вие служите на обществото и сте неговата опора. Ние от Община Варна ценим вашата работа и ще продължим да ви подкрепяме, каза Коев.По-късно във фоайето на Областната дирекция на МВР на ул. "Сан Стефано“ №9 беше открита изложба, посветена на историята на полицията. Експозицията представя архивни материали, фотографии и техника, използвана от служителите на МВР през годините.