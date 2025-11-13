Заместник-кметът с ресор спорт Илия Коев и ректорът на Националната спортна академия (НСА) "Васил Левски“ проф. Красимир Петков подписаха в София договор за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата и спорта. Документът предвижда съвместна работа в различни ключови области като образование, наука, култура и спорт. Споразумението е подписано след решение на Общинския съвет във Варна. На събитието присъства и директорът на дирекция "Спорт“ в Община Варна Кристиан Димитров.Сътрудничеството ще обхване общо участие в научни и научно-приложни изследвания, образователни, културни, спортни и други проекти в рамките на национални и международни програми, симпозиуми, семинари, конференции.Двете страни се договориха са си сътрудничат на всички нива, осигурявайки подходящи експерти и да реализират конкретни проекти и програми за постигане на целите в срок до края на 2027 г.