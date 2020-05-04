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Âàðíà ïîå äúëáîêî âúçäóõ, æèâîòúò "çàêèïÿ" ïî óëèöèòå íà ìîðñêàòà ñòîëèöà
Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 09:54 / 04.05.2020Êîìåíòàðè (3)1277
© Varna24.bg
âèæ ãàëåðèÿòà
Âàðíà ïîå ãëúòêà âúçäóõ ñëåä äúëãèòå äíè íà èçîëàöèÿ è ñòðåñ çàðàäè êîðîíàâèðóñà. Çàæàäíåëè çà ñëúíöå âàðíåíöè ìàñîâî èçëÿçîõà íà ðàçõîäêà â Ìîðñêàòà ãðàäèíà è ïî öåíòðàëíèòå ïëîùàäè íà ãðàäà â ïî÷èâíèòå äíè, âèäÿ ðåïîðòåð íà Varna24.bg

Áîëøèíñòâîòî îò õîðàòà ñå âúçïîëçâàõà îò ïàäàíåòî íà çàáðàíàòà çà íîñåíåòî íà ïðåäïàçíè ìàñêè íà îòêðèòî, íî íå ëèïñâàõà è òàêèâà, êîèòî íå ñâàëèõà ìàñêèòå äîðè â òîïëèÿ ñúáîòåí äåí.

Õîðàòà êàòî ÷å ëè çàáðàâèõà îáà÷å çà ñïàçâàíåòî íà äèñòàíöèÿòà îò 2,5 ìåòðà è îïèÿíåíè îò ïðîëåòòà è êðàñîòàòà íàîêîëî, ñïîêîéíî ñå ðàçõîæäàõà â áëèçîñò äî íåïîçíàòè.

Ïóëñúò íà ãðàäà ñå óñåòè è îò çàâðúùàíåòî íà ïîçíàòèÿ íà âàðíåíöè óëè÷åí ìóçèêàíò Âåíöè-áàðàáàíèñòà, êîéòî îãëàñè ëàðãîòî ñ èçïúëíåíèåòî ñè âúðõó óëè÷íî êîø÷å è ïðîâîêèðà ó ìèíóâà÷èòå æåëàíèå äà ïîòàíöóâàò.

Âúïðåêè íåèñòîâîòî æåëàíèå íà âñè÷êè äà ñå âúðíàò ÷àñ ïî-ñêîðî êúì íîðìàëíèÿò íà÷èí íà æèâîò, ïðèïîìíÿìå ïðèçèâà íà êìåòà íà ãðàäà Èâàí Ïîðòíèõ îò ïðåäè íÿêîëêî äíè:

"Äî ìîìåíòà ïðåâàíòèâíèòå ìåðêè â ãðàäà äàâàò ðåçóëòàò - Âàðíà å ñ ìèíèìàëåí áðîé çàáîëåëè îò êîðîíàâèðóñ, áåç ñìúðòíè ñëó÷àè, äàëå÷ íàçàä ïî áðîé çàðàçåíè ñëåä îñòàíàëèòå ãîëåìè ãðàäîâå êàòî Ñîôèÿ, Ïëîâäèâ, Áóðãàñ, Ñòàðà Çàãîðà, Ïëåâåí. Áëàãîäàðÿ íà âñåêè åäèí âàðíåíåö, êîéòî îòãîâîðíî ñïàçâà èíñòðóêöèèòå íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá, íà âñè÷êè ìåäèöè, ïîëèöàè, ñîöèàëíè ðàáîòíèöè, êîèòî ñúâåñòíî èçïúëíÿâàò çàäà÷èòå ñè. Îò âñè÷êè íàñ çàâèñè äàëè çàðàçàòà òåïúðâà ùå ïëúçíå â ãðàäà. Ìåðêèòå ñà ÿñíè –  ñïàçâàíå íà äèñòàíöèÿ, íåäîïóñêàíå íà ñúáèðàíå íà ãîëåìè ãðóïè îò õîðà. Ïðèïîìíÿì, ÷å ñëó÷àèòå íà çàáîëåëè îò êîðîíàâèðóñ ñå óâåëè÷àâàò âñåêè äåí è îïàñíîñòòà íå å îòìèíàëà. Íàïðîòèâ, çàïëàõàòà ðàñòå. Çàòîâà ìîëÿ âñè÷êè çà ñïàçâàíå íà ïðàâèëàòà, çà îòãîâîðíîñò êúì ñåáå ñè è îñòàíàëèòå. Ïðè óñòàíîâÿâàíå íà ãîëÿìî ñòðóïâàíå íà õîðà, êîåòî ñúçäàâà è íàé-ìàëêà îïàñíîñò çà çäðàâåòî íà âàðíåíöè, çàáðàíàòà çà ïîñåùåíèÿ â ïàðêîâåòå ùå áúäå îòíîâî âúâåäåíà!“, êîìåíòèðà Èâàí Ïîðòíèõ.

Åòî êàêâî ãëàñè è çàïîâåä íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ îò â÷åðà, ñ êîÿòî äîïóñêà ïîñåùåíèÿòà íà òúðãîâñêè ïëîùè íà îòêðèòî (ãðàäèíè, òåðàñè è äð.) íà ðåñòîðàíòè, çàâåäåíèÿ çà áúðçî îáñëóæâàíå, ïèòåéíè çàâåäåíèÿ è êàôå ñëàäêàðíèöè, ïðè ñïàçâàíå íà ñëåäíèòå ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè:

à) ðàçïîëàãàíå íà ìàñèòå ïî íà÷èí, îñèãóðÿâàù ðàçñòîÿíèå íå ïî-ìàëêî îò 2,5 ìåòðà ìåæäó òÿõ è íå ïîâå÷å îò ÷åòèðè ëèöà íà ìàñà èëè íà åäíî ñåìåéñòâî;

á) îáñëóæâàùèÿò ïåðñîíàë äà å ñ ïîñòàâåíà çàùèòíà ìàñêà çà ëèöå;

â) äà ñå ïî÷èñòâàò è äåçèíôåêöèðàò ïîâúðõíîñòèòå íà ìàñèòå è ñòîëîâåòå ñëåä âñåêè ïîñåòèòåë;

ã) äà ñå ïîñòàâÿò íà âèäíè ìåñòà äèñïåíñåðè ñ äåçèíôåêòàíò çà ïîëçâàíå îò ïîñåòèòåëèòå íà çàâåäåíèåòî.

Ñúñ çàïîâåäòà íà èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà Áúëãàðñêà àãåíöèÿ ïî áåçîïàñíîñò íà õðàíèòå (ÁÀÁÕ) ñå âúçëàãà, ñúãëàñóâàíî ñ ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî, â ñðîê äî 05.05.2020 ã.,  äà îïðåäåëè è äðóãè èçèñêâàíèÿ è îðãàíèçàöèÿ íà ðàáîòà íà òåçè îáåêòè.

Äðóãà òî÷êà îò çàïîâåäòà óðåæäà ïðîâåæäàíåòî íà îáó÷åíèÿ îò ó÷åáíèòå öåíòðîâå çà îáó÷åíèå íà âîäà÷è çà ïðèäîáèâàíå íà ïðàâîñïîñîáíîñò çà óïðàâëåíèå íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî; ó÷åáíèòå öåíòðîâå, êîèòî èçâúðøâàò îáó÷åíèå íà âîäà÷è íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà çà èçâúðøâàíå íà ïðåâîç íà îïàñíè òîâàðè è/èëè êóðñîâå çà îáó÷åíèå íà êîíñóëòàíòè ïî áåçîïàñíîñòòà; ó÷åáíèòå öåíòðîâå, êîèòî ïðîâåæäàò êóðñîâå çà îáó÷åíèå íà âîäà÷è çà ïðèäîáèâàíå íà íà÷àëíà êâàëèôèêàöèÿ è çà óñúâúðøåíñòâàíå íà ïîçíàíèÿòà èì (ïåðèîäè÷íî îáó÷åíèå); ëèöàòà, êîèòî èçâúðøâàò ïúðâîíà÷àëíî è ïåðèîäè÷íî îáó÷åíèå íà òåõíè÷åñêè ñïåöèàëèñòè â ïóíêòîâåòå çà ïðîâåðêà íà òåõíè÷åñêàòà èçïðàâíîñò íà ïúòíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà; âèñøèòå ó÷èëèùà, êîèòî èçâúðøâàò ïúðâîíà÷àëíî è ïåðèîäè÷íî îáó÷åíèå íà èíñòðóêòîðèòå; ó÷åáíèòå öåíòðîâå, êîèòî èçâúðøâàò ñïåöèàëíà è äîïúëíèòåëíà ïîäãîòîâêà íà ìîðñêèòå ëèöà; ó÷åáíèòå öåíòðîâå, êîèòî èçâúðøâàò îáó÷åíèå â îáëàñòòà íà ãðàæäàíñêîòî âúçäóõîïëàâàíå; öåíòðîâåòå çà ïðîôåñèîíàëíî îáó÷åíèå è êâàëèôèêàöèÿ â æåëåçîïúòíèÿ òðàíñïîðò.

Îðãàíèçàòîðèòå íà îáó÷åíèÿòà ñà äëúæíè äà îñèãóðÿò ñïàçâàíåòî íà ìÿðêàòà çà ñîöèàëíà äèñòàíöèÿ è íà âñè÷êè ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè, â ò. ÷.: íîñåíå íà çàùèòíè ìàñêè çà ëèöå è äåçèíôåêöèÿ íà èçïîëçâàíèòå ïðåâîçíè ñðåäñòâà è äðóãè ñúîðúæåíèÿ.

Çàïîâåäòà íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð äîïóñêà è óïðàæíÿâàíåòî íà èíäèâèäóàëåí ñïîðò íà îòêðèòî, â ò. ÷. òåíèñ, êîëîåçäåíå, ëåêà àòëåòèêà, ãîëô è äð., ïðè ñïàçâàíå íà äèñòàíöèÿ îò íàé-ìàëêî 2,5 ìåòðà ìåæäó îòäåëíèòå ñïîðòóâàùè.

Äîïóñêàò ñå è ïîñåùåíèÿòà íà ñàìîñòîÿòåëíè ïëóâíè êîìïëåêñè è áàñåéíè, áåç äà ñå ðàçðåøàâà ôóíêöèîíèðàíåòî íà ïðèëåæàùèòå êúì òÿõ òúðãîâñêè îáåêòè, ïðè ñïàçâàíåòî íà ñëåäíèòå ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè:

à) ïðîâåæäàíå íà çàäúëæèòåëåí ôèëòúð íà âõîäà, êàòî íà âñè÷êè ïîñåòèòåëè ñå èçìåðâà òåëåñíàòà òåìïåðàòóðà. Íå ñå äîïóñêàò ëèöà ñ ïîâèøåíà òåëåñíà òåìïåðàòóðà;

á) îñèãóðÿâàíå íà óñëîâèÿ çà ñïàçâàíå íà äèñòàíöèÿ îò 2,5 ìåòðà ìåæäó ÷àêàùèòå äà âëÿçàò;

â) îáðàáîòêàòà è äåçèíôåêöèÿòà íà âîäàòà â ïëóâíèÿ áàñåéí äà ñå èçâúðøâà ïî íà÷èí, îñèãóðÿâàù ïîääúðæàíåòî íà îñòàòú÷åí ñâîáîäåí õëîð âúâ âîäàòà 0.4-0.5 ìã/ë;

ã) òîàëåòíèòå, ñúáëåêàëíèòå, ñúäîâåòå çà îòïàäúöè, îáùèòå ÷àñòè, óðåäèòå, ïîìåùåíèÿòà è äðóãèòå ñúîðúæåíèÿ äà ñå ïî÷èñòâàò è äåçèíôåêöèðàò íàé-ìàëêî íà âñåêè åäèí ÷àñ;

ä) îñèãóðÿâàíå íà äèñïåíñåðè ñ äåçèíôåêòàíò, òå÷åí ñàïóí è åäíîêðàòíè êúðïè çà ïîëçâàíå îò ïîñåòèòåëèòå;

å) ïîëçâàíå îò ïåðñîíàëà íà çàùèòíè ìàñêè çà ëèöå è ðúêàâèöè;

æ) äåçèíôåêöèðàíå ñëåä âñåêè ïîñåòèòåë íà èçïîëçâàíèòå ïðèíàäëåæíîñòè (÷àäúðè, øåçëîíãè, ñòîëîâå, ãàðäåðîáè è äð.);

ç) ñúçäàâàíå íà îðãàíèçàöèÿ çà íåäîïóñêàíå ñòðóïâàíå íà ìíîãî õîðà åäíîâðåìåííî â îáùèòå ïîìåùåíèÿ (ñúáëåêàëíè è òîàëåòíè);

è) ðàçñòîÿíèåòî ìåæäó øåçëîíãèòå íà äâà ÷àäúðà â ïëîùèòå íà îòêðèòî îêîëî áàñåéíèòå äà áúäå íàé-ìàëêî 4 ìåòðà, à êîãàòî åäèíèÿò ÷àäúð ñå ïîëçâà îò ïîâå÷å îò äâàìà ÷ëåíà íà åäíî ñåìåéñòâî, ìèíèìóì  8 ìåòðà; åäèí ÷àäúð äà ñå ïîëçâà îò íå ïîâå÷å îò äâå ëèöà èëè ÷ëåíîâåòå íà åäíî ñåìåéñòâî;

ê)  íåäîïóñêàíå ðàáîòàòà íà âîäíè àòðàêöèîíè, âêëþ÷èòåëíî è òàêèâà çà äåöà.

Çàïîâåä ¹ ÐÄ-01-249/03.05.2020 ã. âëèçà â ñèëà îò äíåñ, 4 ìàé.




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