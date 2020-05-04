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|Âàðíà ïîå äúëáîêî âúçäóõ, æèâîòúò "çàêèïÿ" ïî óëèöèòå íà ìîðñêàòà ñòîëèöà
Áîëøèíñòâîòî îò õîðàòà ñå âúçïîëçâàõà îò ïàäàíåòî íà çàáðàíàòà çà íîñåíåòî íà ïðåäïàçíè ìàñêè íà îòêðèòî, íî íå ëèïñâàõà è òàêèâà, êîèòî íå ñâàëèõà ìàñêèòå äîðè â òîïëèÿ ñúáîòåí äåí.
Õîðàòà êàòî ÷å ëè çàáðàâèõà îáà÷å çà ñïàçâàíåòî íà äèñòàíöèÿòà îò 2,5 ìåòðà è îïèÿíåíè îò ïðîëåòòà è êðàñîòàòà íàîêîëî, ñïîêîéíî ñå ðàçõîæäàõà â áëèçîñò äî íåïîçíàòè.
Ïóëñúò íà ãðàäà ñå óñåòè è îò çàâðúùàíåòî íà ïîçíàòèÿ íà âàðíåíöè óëè÷åí ìóçèêàíò Âåíöè-áàðàáàíèñòà, êîéòî îãëàñè ëàðãîòî ñ èçïúëíåíèåòî ñè âúðõó óëè÷íî êîø÷å è ïðîâîêèðà ó ìèíóâà÷èòå æåëàíèå äà ïîòàíöóâàò.
Âúïðåêè íåèñòîâîòî æåëàíèå íà âñè÷êè äà ñå âúðíàò ÷àñ ïî-ñêîðî êúì íîðìàëíèÿò íà÷èí íà æèâîò, ïðèïîìíÿìå ïðèçèâà íà êìåòà íà ãðàäà Èâàí Ïîðòíèõ îò ïðåäè íÿêîëêî äíè:
"Äî ìîìåíòà ïðåâàíòèâíèòå ìåðêè â ãðàäà äàâàò ðåçóëòàò - Âàðíà å ñ ìèíèìàëåí áðîé çàáîëåëè îò êîðîíàâèðóñ, áåç ñìúðòíè ñëó÷àè, äàëå÷ íàçàä ïî áðîé çàðàçåíè ñëåä îñòàíàëèòå ãîëåìè ãðàäîâå êàòî Ñîôèÿ, Ïëîâäèâ, Áóðãàñ, Ñòàðà Çàãîðà, Ïëåâåí. Áëàãîäàðÿ íà âñåêè åäèí âàðíåíåö, êîéòî îòãîâîðíî ñïàçâà èíñòðóêöèèòå íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá, íà âñè÷êè ìåäèöè, ïîëèöàè, ñîöèàëíè ðàáîòíèöè, êîèòî ñúâåñòíî èçïúëíÿâàò çàäà÷èòå ñè. Îò âñè÷êè íàñ çàâèñè äàëè çàðàçàòà òåïúðâà ùå ïëúçíå â ãðàäà. Ìåðêèòå ñà ÿñíè – ñïàçâàíå íà äèñòàíöèÿ, íåäîïóñêàíå íà ñúáèðàíå íà ãîëåìè ãðóïè îò õîðà. Ïðèïîìíÿì, ÷å ñëó÷àèòå íà çàáîëåëè îò êîðîíàâèðóñ ñå óâåëè÷àâàò âñåêè äåí è îïàñíîñòòà íå å îòìèíàëà. Íàïðîòèâ, çàïëàõàòà ðàñòå. Çàòîâà ìîëÿ âñè÷êè çà ñïàçâàíå íà ïðàâèëàòà, çà îòãîâîðíîñò êúì ñåáå ñè è îñòàíàëèòå. Ïðè óñòàíîâÿâàíå íà ãîëÿìî ñòðóïâàíå íà õîðà, êîåòî ñúçäàâà è íàé-ìàëêà îïàñíîñò çà çäðàâåòî íà âàðíåíöè, çàáðàíàòà çà ïîñåùåíèÿ â ïàðêîâåòå ùå áúäå îòíîâî âúâåäåíà!“, êîìåíòèðà Èâàí Ïîðòíèõ.
Åòî êàêâî ãëàñè è çàïîâåä íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ îò â÷åðà, ñ êîÿòî äîïóñêà ïîñåùåíèÿòà íà òúðãîâñêè ïëîùè íà îòêðèòî (ãðàäèíè, òåðàñè è äð.) íà ðåñòîðàíòè, çàâåäåíèÿ çà áúðçî îáñëóæâàíå, ïèòåéíè çàâåäåíèÿ è êàôå ñëàäêàðíèöè, ïðè ñïàçâàíå íà ñëåäíèòå ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè:
à) ðàçïîëàãàíå íà ìàñèòå ïî íà÷èí, îñèãóðÿâàù ðàçñòîÿíèå íå ïî-ìàëêî îò 2,5 ìåòðà ìåæäó òÿõ è íå ïîâå÷å îò ÷åòèðè ëèöà íà ìàñà èëè íà åäíî ñåìåéñòâî;
á) îáñëóæâàùèÿò ïåðñîíàë äà å ñ ïîñòàâåíà çàùèòíà ìàñêà çà ëèöå;
â) äà ñå ïî÷èñòâàò è äåçèíôåêöèðàò ïîâúðõíîñòèòå íà ìàñèòå è ñòîëîâåòå ñëåä âñåêè ïîñåòèòåë;
ã) äà ñå ïîñòàâÿò íà âèäíè ìåñòà äèñïåíñåðè ñ äåçèíôåêòàíò çà ïîëçâàíå îò ïîñåòèòåëèòå íà çàâåäåíèåòî.
Ñúñ çàïîâåäòà íà èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà Áúëãàðñêà àãåíöèÿ ïî áåçîïàñíîñò íà õðàíèòå (ÁÀÁÕ) ñå âúçëàãà, ñúãëàñóâàíî ñ ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî, â ñðîê äî 05.05.2020 ã., äà îïðåäåëè è äðóãè èçèñêâàíèÿ è îðãàíèçàöèÿ íà ðàáîòà íà òåçè îáåêòè.
Äðóãà òî÷êà îò çàïîâåäòà óðåæäà ïðîâåæäàíåòî íà îáó÷åíèÿ îò ó÷åáíèòå öåíòðîâå çà îáó÷åíèå íà âîäà÷è çà ïðèäîáèâàíå íà ïðàâîñïîñîáíîñò çà óïðàâëåíèå íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî; ó÷åáíèòå öåíòðîâå, êîèòî èçâúðøâàò îáó÷åíèå íà âîäà÷è íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà çà èçâúðøâàíå íà ïðåâîç íà îïàñíè òîâàðè è/èëè êóðñîâå çà îáó÷åíèå íà êîíñóëòàíòè ïî áåçîïàñíîñòòà; ó÷åáíèòå öåíòðîâå, êîèòî ïðîâåæäàò êóðñîâå çà îáó÷åíèå íà âîäà÷è çà ïðèäîáèâàíå íà íà÷àëíà êâàëèôèêàöèÿ è çà óñúâúðøåíñòâàíå íà ïîçíàíèÿòà èì (ïåðèîäè÷íî îáó÷åíèå); ëèöàòà, êîèòî èçâúðøâàò ïúðâîíà÷àëíî è ïåðèîäè÷íî îáó÷åíèå íà òåõíè÷åñêè ñïåöèàëèñòè â ïóíêòîâåòå çà ïðîâåðêà íà òåõíè÷åñêàòà èçïðàâíîñò íà ïúòíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà; âèñøèòå ó÷èëèùà, êîèòî èçâúðøâàò ïúðâîíà÷àëíî è ïåðèîäè÷íî îáó÷åíèå íà èíñòðóêòîðèòå; ó÷åáíèòå öåíòðîâå, êîèòî èçâúðøâàò ñïåöèàëíà è äîïúëíèòåëíà ïîäãîòîâêà íà ìîðñêèòå ëèöà; ó÷åáíèòå öåíòðîâå, êîèòî èçâúðøâàò îáó÷åíèå â îáëàñòòà íà ãðàæäàíñêîòî âúçäóõîïëàâàíå; öåíòðîâåòå çà ïðîôåñèîíàëíî îáó÷åíèå è êâàëèôèêàöèÿ â æåëåçîïúòíèÿ òðàíñïîðò.
Îðãàíèçàòîðèòå íà îáó÷åíèÿòà ñà äëúæíè äà îñèãóðÿò ñïàçâàíåòî íà ìÿðêàòà çà ñîöèàëíà äèñòàíöèÿ è íà âñè÷êè ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè, â ò. ÷.: íîñåíå íà çàùèòíè ìàñêè çà ëèöå è äåçèíôåêöèÿ íà èçïîëçâàíèòå ïðåâîçíè ñðåäñòâà è äðóãè ñúîðúæåíèÿ.
Çàïîâåäòà íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð äîïóñêà è óïðàæíÿâàíåòî íà èíäèâèäóàëåí ñïîðò íà îòêðèòî, â ò. ÷. òåíèñ, êîëîåçäåíå, ëåêà àòëåòèêà, ãîëô è äð., ïðè ñïàçâàíå íà äèñòàíöèÿ îò íàé-ìàëêî 2,5 ìåòðà ìåæäó îòäåëíèòå ñïîðòóâàùè.
Äîïóñêàò ñå è ïîñåùåíèÿòà íà ñàìîñòîÿòåëíè ïëóâíè êîìïëåêñè è áàñåéíè, áåç äà ñå ðàçðåøàâà ôóíêöèîíèðàíåòî íà ïðèëåæàùèòå êúì òÿõ òúðãîâñêè îáåêòè, ïðè ñïàçâàíåòî íà ñëåäíèòå ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè:
à) ïðîâåæäàíå íà çàäúëæèòåëåí ôèëòúð íà âõîäà, êàòî íà âñè÷êè ïîñåòèòåëè ñå èçìåðâà òåëåñíàòà òåìïåðàòóðà. Íå ñå äîïóñêàò ëèöà ñ ïîâèøåíà òåëåñíà òåìïåðàòóðà;
á) îñèãóðÿâàíå íà óñëîâèÿ çà ñïàçâàíå íà äèñòàíöèÿ îò 2,5 ìåòðà ìåæäó ÷àêàùèòå äà âëÿçàò;
â) îáðàáîòêàòà è äåçèíôåêöèÿòà íà âîäàòà â ïëóâíèÿ áàñåéí äà ñå èçâúðøâà ïî íà÷èí, îñèãóðÿâàù ïîääúðæàíåòî íà îñòàòú÷åí ñâîáîäåí õëîð âúâ âîäàòà 0.4-0.5 ìã/ë;
ã) òîàëåòíèòå, ñúáëåêàëíèòå, ñúäîâåòå çà îòïàäúöè, îáùèòå ÷àñòè, óðåäèòå, ïîìåùåíèÿòà è äðóãèòå ñúîðúæåíèÿ äà ñå ïî÷èñòâàò è äåçèíôåêöèðàò íàé-ìàëêî íà âñåêè åäèí ÷àñ;
ä) îñèãóðÿâàíå íà äèñïåíñåðè ñ äåçèíôåêòàíò, òå÷åí ñàïóí è åäíîêðàòíè êúðïè çà ïîëçâàíå îò ïîñåòèòåëèòå;
å) ïîëçâàíå îò ïåðñîíàëà íà çàùèòíè ìàñêè çà ëèöå è ðúêàâèöè;
æ) äåçèíôåêöèðàíå ñëåä âñåêè ïîñåòèòåë íà èçïîëçâàíèòå ïðèíàäëåæíîñòè (÷àäúðè, øåçëîíãè, ñòîëîâå, ãàðäåðîáè è äð.);
ç) ñúçäàâàíå íà îðãàíèçàöèÿ çà íåäîïóñêàíå ñòðóïâàíå íà ìíîãî õîðà åäíîâðåìåííî â îáùèòå ïîìåùåíèÿ (ñúáëåêàëíè è òîàëåòíè);
è) ðàçñòîÿíèåòî ìåæäó øåçëîíãèòå íà äâà ÷àäúðà â ïëîùèòå íà îòêðèòî îêîëî áàñåéíèòå äà áúäå íàé-ìàëêî 4 ìåòðà, à êîãàòî åäèíèÿò ÷àäúð ñå ïîëçâà îò ïîâå÷å îò äâàìà ÷ëåíà íà åäíî ñåìåéñòâî, ìèíèìóì 8 ìåòðà; åäèí ÷àäúð äà ñå ïîëçâà îò íå ïîâå÷å îò äâå ëèöà èëè ÷ëåíîâåòå íà åäíî ñåìåéñòâî;
ê) íåäîïóñêàíå ðàáîòàòà íà âîäíè àòðàêöèîíè, âêëþ÷èòåëíî è òàêèâà çà äåöà.
Çàïîâåä ¹ ÐÄ-01-249/03.05.2020 ã. âëèçà â ñèëà îò äíåñ, 4 ìàé.
|Îùå ïî òåìàòà:
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Îòâîðèõà òúðãîâñêèòå îáåêòè çà íåõðàíèòåëíè ñòîêè íà ïàçàðèòå âúâ Âàðíà
12:30 / 02.05.2020
Âàðíåíñêè ëåêàð: Áåçñìèñëåíî å äà ñå ñúçäàâà âàêñèíà ñðåùó COVID-19
11:59 / 02.05.2020
Ãúðöèÿ ùå ïðèìàìâà áúëãàðñêèòå òóðèñòè ñ íèñêè öåíè
14:37 / 02.05.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
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