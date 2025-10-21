На 25 октомври от 19:00 ч. в Градската художествена галерия на Варна ценителите на камерната музика ще имат възможността да чуят премиерно за морския град проекта "Европейски пътешествия“. Концертът, част от програмата на Европейския музикален фестивал Варна 2025, представя един рядко звучащ и изключително колоритен в своята звукова палитра клавирен квартет – флейта, обой, кларинет и пиано.Идеен вдъхновител на проекта е изтъкнатият български кларинетист и изследовател Росен Идеалов, който събира елитен състав от първокласни музиканти: Явор Желев (първи флейтист на Симфоничния оркестър на БНР), Светлана Анчева (първи обой на Оркестъра на Софийската опера и балет) и изключително талантливата пианистка Надежда Цанова.Програмата е замислена като своеобразна музикална разходка из европейските култури. В нея са включени не преработки, а само оригинално написани произведения за тази конфигурация от инструменти, създадени от Камий Сен-Санс, Йохан Амберг, Дариус Мийо и Трюгве Мадсен. "Това е една разходка из цяла Европа“, споделя Росен Идеалов за концепцията. Творбите и техните автори илюстрират диалога между народите. Французинът Сен-Санс е вдъхновен от пътуване до Санкт Петербург и престой в Дания, което ражда неговото "Капричио върху руски и датски теми“. Шведът Йохан Амберг се потапя в испанската култура със "Сюита в испански стил“ (която ще прозвучи за първи път във Варна). Норвежецът Трюгве Мадсен отдава почит на френския неокласицизъм, повлиян от Пуленк, а космополитът Дариус Мийо преплита стиловете в своята Соната за флейта, обой, кларинет и пиано (също премиерно изпълнение за Варна).Концертът "Европейски пътешествия“ обещава да достави естетическо удоволствие на варненската публика чрез изключително ярките, бляскави и цветни темброви съчетания на духовите инструменти и пианото.СЛЕДВАЩИТЕ КОНЦЕРТИ ОТ XXI ЕВРОПЕЙСКИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ ВАРНА 2025Сцена за бъдещето: Талантите на ВарнаЕвропейският музикален фестивал винаги е бил платформа за млади таланти. На 28 октомври ще се проведе специален концерт, посветен на "Талантите на Варна“, където изявени възпитаници на Националното училище по изкуствата "Добри Христов" ще покажат своята виртуозност и потенциал. Това е вечер, която ще вдъхнови и докаже, че бъдещето на българската музика е в сигурни ръце.Грандиозен финал с Лия Петрова, Вивалди и Guarneri del GesuКулминацията на фестивала е на 16 ноември в Зала 1 на ФКЦ със заключителния концерт от цикъла "Колекция Stradivarius“. Цигуларката Лия Петрова, една от най-ярките млади български звезди, ще очарова публиката с изпълнение на нейния изключителен инструмент Guarneri del Gesu – "Consolo“ от 1733 г., предоставен й миналата година от българската държава. Заедно с Оркестър "Кантус Фирмус“, тя ще представи емблематичния цикъл "Годишните времена“ от Антонио Вивалди. В концерта ще прозвучат и произведения на Жан Филип Рамо и Добринка Табакова. Тази вечер ще бъде истински празник за сетивата и паметно преживяване за всеки меломан.