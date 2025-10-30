Варна посреща третото издание на фестивала за адаптирани спортове "Щък тук-там: Адаптирай се!"
Основната цел на фестивала е да преживеем един ден на единство, вдъхновение и висок дух и да премахнем бариерите в общуването, независимо от житейската ситуация и ограниченията, които изпитват хората в неравностойно положение и техните семейства или ние самите. "Щък тук-там: Адаптирай се!" напомня с всяко свое издание за правото на равен достъп до културен и социален живот.
И този път всички дейности ще бъдат реализирани с участието на доброволци – повече от 20 души на възраст от 15 до 40 години и от различни националности.
Всеки, който желае, ще има възможност да наблюдава или да се включи активно в спортни дейности, адаптирани за хора с увреждания: баскетбол на колички, тенис на маса, шоудаун, канадска борба, шах, табла, джаги. Участниците ще се запознаят с правилата на тези адаптирани спортове, ще си партнират или ще се съревновават с параспортисти и дори за кратко ще имат преживяване в "техните обувки“.
За тези, които не се увличат от спорт, са подготвени творчески работилници – отново с участие на хора с увреждания, и виртуална реалност, която симулира ежедневието в инвалидна количка и света през погледа на човек от аутистичния спектър.
Програмата по часове и видове спорт и арт занимания е споделена в събитието във фейсбук: https://www.facebook.com/events/1180731260580010
Тази есен за първи път "Щък тук-там: Адаптирай се!“ ще се пренесе и в училищната среда на Варна. На 5 ноември ще има специално издание на фестивала в Първа езикова гимназия. Идеята на организаторите е да разширяват все повече включването именно на училищата и университетите, в които приобщаващото образование е изключително актуална тема.
Фестивалът е организиран от Сдружение "ЗА ТЕБ“ - Варна заедно с Черноморски младежки център, Спортен клуб за хора с увреждания “Черно море - Никея", Спортен клуб за интеграция “Вихър", Тенис клуб “Велто", Спортен клуб по футбол на маса “Джа-Ра" и с финансовата подкрепа на Община Варна - дейност "Младежки проекти 2025“.
Сдружение ЗА ТЕБ е неправителствена младежка организация, основана през 2009 година във Варна. Организацията работи активно за развитието на младите хора чрез доброволчество, неформално образование и социални инициативи. Сред постоянните дългогодишни дейности е арт работилницата, в която доброволци ежеседмично организират безвъзмездно занимания за младежи с интелектуални затруднения - "Място ЗА ТЕБ“, и подкрепата за варненски параспортисти.
