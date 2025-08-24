ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна посрещна за 33-и път Международния филмов фестивал "Любовта е лудост"
За нас e радост и удоволствие отново да посрещнем във Варна всички вас, за да открием заедно един от най-престижните културни форуми не само у нас, но и в международен мащаб. Той е доказателство, че седмото изкуство е универсален медиатор, свързващ хората отвъд граници, култури и различия. Смело наричам "Любовта е лудост“ празник на изкуството, който ни напомня, че любовта – към живота, към човека и към творчеството, е силата, която движи света напред, каза по време на церемонията по откриването на фестивала зам.-кметът на Община Варна Снежана Апостолова.
От името на Община Варна и на кмета Благомир Коцев тя изказа благодарност на организаторите, на творците и на всички, които с ентусиазъм и отдаденост поддържат този фестивал жив, като думите й предизвикаха аплодисментите на публиката в зала 1 на ФКЦ. От сцената участниците и гостите на фестивала бяха поздравени още от директора на Националния дворец на културата Андрияна Татарова, както и от художествения директор на фестивала проф. Александър Грозев.
33 години са Христовата възраст и за това време ние създадохме традиция и възпитахме публика, без която фестивалът няма живот. Това е най-възрастният фестивал у нас, създаден след годините на прехода, който всяка година представя каймака на световното кино, отбеляза проф. Грозев.
Той представи членовете на международното жури, които ще оценяват номинираните летни. Сред тях е полският режисьор, сценарист и писател Радослав Пивоварски, откривател на редица звезди и представител на поколението на "голямото полско кино“. Неговата любовна драма "Уроци по любов“ също е в афиша на кинофестивала.
В журито са още грузинският режисьор Леван Когуашвили и българският кинорежисьор, сценарист и продуцент Николай Богомилов (Тимотео). Те ще избират сред 12 ленти от конкурсната програма, като две от тях са български - "Диви ягоди“ на Татяна Пандурска и "Рожден ден“ на Ивайло Пенчев са в надпреварата за наградата "Златна Афродита".
По време на церемонията по откриването бе връчена традиционната награда за принос в развитието на киноизкуството. Тази година неин носител е композиторът на филмова музика Любомир Денев. Негови композиции звучат във филмите "Като белязани атоми“, "Бащата на яйцето“, "Врабците през октомври“ и др.
Символично е заглавието на лентата, с която бе поставено началото на тазгодишното издание на фестивала – комедията "Любовта е лудост“ на италианския режисьор Паоло Дженовезе с участието на Едоардо Лео, Пилар Фоляти, Емануела Фанели, Мария Киара Джанета. Лентата е извън конкурсната програма.
Кинофестивалът ще продължи до 31 август, като официалната церемония по закриването ще бъде с прожекция на новата версия на култовия класически филм "Калигула“ на режисьора Тинто Брас. Повече от 45 години след премиерата на оригинала копродукцията на САЩ и Италия от 2023 г. включва непоказвани досега кадри. Така един от най-големите скандали в историята на киното е представен в оригиналния си замисъл, базиран на оригиналния сценарий на Гор Видал.
