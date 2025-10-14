ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна с голямата награда за най-оригинално събитие в културния туризъм за 2024 г.
©
Отличието бе връчено по време на XX международно изложение "Културен туризъм“, което се проведе тези дни във Велико Търново. На награждаването присъства и г-жа Малгожата Хейдук-Громек, директор на Полския институт в София.
Изложението е най-престижната национална платформа за обмен на идеи и представяне на добри практики в сферата на културния туризъм. Участието на Варна във форума е част от дългосрочната стратегия на града за утвърждаване като целогодишна туристическа дестинация, която съчетава богато културно-историческо наследство, природни дадености и възможности за отдих и бизнес туризъм.
Още по темата
/
Новата реалност: Милиони туристи в Европа наемат жилище за почивките си, а не разчитат на хотел
02.10
Успех за българския туризъм: Евростат ни подреди на второ място в ЕС по увеличение на пакетните почивки
28.09
Ухапванията от морските костенурки зачестяват на плажовете в Гърция, предупреждават експертите
26.09
Още от категорията
/
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на българските традиции и ценности
13.10
Варненци на протест срещу Зелената зона: Абсурд! Има 2800 паркоместа за общо 12 000 апартамента
13.10
Вицепремиерът Караджов: Нашата цел за пристанище Варна - повече инвестиции, товари и по-големи приходи
13.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на бъ...
18:32 / 13.10.2025
Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не улича...
08:28 / 13.10.2025
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
Новина за жилищата във Варна, която ще разочарова доста хора
08:40 / 12.10.2025
Протест във Варна заради скандала с насилие над дете в Каблешково...
11:10 / 11.10.2025
Важно за всички, които ще пътуват по пътя Бургас – Варна!
09:06 / 11.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.