Варна получи голямата награда на журито в Националния конкурс "Read & Travel“ ("Чети и пътувай“) - за "Най-оригинално събитие в областта на културния туризъм за 2024 г.“. Отличието бе присъдено за Средновековния фестивал "Рицари в музея“, организиран по повод 580-ата годишнина от битката при Варна през 1444 г., водена от полския крал Владислав III Варненчик. Фестивалът бе организиран съвместно от Посолството на Република Полша, Полския институт и Община Варна.Отличието бе връчено по време на XX международно изложение "Културен туризъм“, което се проведе тези дни във Велико Търново. На награждаването присъства и г-жа Малгожата Хейдук-Громек, директор на Полския институт в София.Изложението е най-престижната национална платформа за обмен на идеи и представяне на добри практики в сферата на културния туризъм. Участието на Варна във форума е част от дългосрочната стратегия на града за утвърждаване като целогодишна туристическа дестинация, която съчетава богато културно-историческо наследство, природни дадености и възможности за отдих и бизнес туризъм.