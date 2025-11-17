Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за изпълняващ функциите кмет на Община Варна за днес – 17 ноември 2025 г. Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с платен годишен отпуск на кмета Коцев за горепосочената дата.
Това е поредната заповед за заместване по полагаем отпуск, издадена от кмета Коцев от 8 юли насам, с която той посочва свой заместник за изпълняващ функциите кмет. Копие от нея е изпратено до областния управител на Варна, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства.
Варна с временен кмет за един ден: Ето кой замества Коцев само днес?
