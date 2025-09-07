ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна с все повече зони с наднормен шум
©
Анализът на данните показва, че най-съществено превишение на допустимите стойности се отчита в районите, разположени по основни пътни артерии с интензивен автомобилен трафик. Засегнати са и зони за обществен и индивидуален отдих, райони около лечебни заведения и санаториуми, както и територии с научно-изследователска дейност. За останалите контролирани точки, измерените шумови нива остават в рамките на допустимото, предаде Moreto.net.
Изследванията за 2024 година потвърждават, че най-сериозен принос към шумовото замърсяване има интензивният автомобилен трафик, особено по главните булеварди на града. Там са отчетени шумови нива около и над 70 децибела (dB), а превишенията спрямо дневната гранична стойност от 60 dB са между 4 и 11,6 dB. Най-високи средни стойности на шум са регистрирани в пунктовете, разположени по бул. "Цар Освободител“ (в района на бл. 130 в ж.к. Младост), бул. "Владислав Варненчик“ №128 (между спирките "Патриарх Евтимий“ и "Автогара“), бул. "Христо Ботев“ (до магазин за рибарски принадлежности), бул. "Княз Борис I“ (между ул. "Д-р Иван Богоров“ и ул. "Никола Михайловски“), бул. "Васил Левски“ (срещу "Екокомфорт“) и отново по бул. "Цар Освободител“-в близост до МБАЛ "Св. Анна“. Наднормени нива са отчетени и в зони за отдих и около лечебни заведения.
При сравнение на разпределението на контролните пунктове по шумови диапазони през последните години се наблюдават следните тенденции: запазване на броя на пунктовете в диапазона под 58 dB(A), леко увеличение на пунктовете в диапазона 58–62 dB(A), както и намаление на пунктовете в диапазона 68–72 dB(A). През миналата година не са регистрирани пунктове с нива в диапазона 73–77 dB(A), което се отчита като положителен сигнал.
Авиационният шум от Летище Варна, което се намира на около 1 км югозападно от кв. "Владислав Варненчик“ и на около 10 км от центъра на града, също оказва влияние върху акустичната обстановка. Макар и за кратки интервали, самолетният шум води до рязко повишаване на нивата на околен шум в определени зони. Най-засегнати са южните части на централната градска зона и кв. "Трошево“, а при определени метеорологични условия - и кварталите "Левски“ и "Виница“. Този тип шум е най-осезаем през летните месеци, особено в нощните часове, но въпреки това средните шумови нива остават в рамките на допустимото за 2024 година.
Независимо от усилията, положени през последните години – като изнасяне на тежкотоварния транспорт извън града, ремонт на ключови пътни участъци, подобряване на пътната настилка, озеленяване на крайпътни ивици и въвеждане на скоростни ограничения в жилищните зони, не се наблюдава съществено подобрение в акустичната среда. На много от местата с интензивен трафик дори се отчита повишаване на шумовите нива. Това се дължи до голяма степен на остарелия автопарк и нарастващия брой на моторни превозни средства в града.
Миналата година Община Варна възложи разработването на нов "План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда“.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Музиканти от "Таралеща" гостуват тази вечер на сцената на Varna ...
19:19 / 06.09.2025
Влошено качество на водите за къпане на няколко плажа във Варна
18:57 / 06.09.2025
С военен ритуал бяха положени венци и цветя пред паметната плоча ...
12:51 / 06.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.