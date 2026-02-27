Варна се готви за новия летен сезон
Министър Георгиева подчерта, че въпреки краткия мандат на служебното правителство, ангажиментът към стабилност и предвидимост в туризма остава водещ. По думите ѝ ще се работи така, че браншът да има увереност и яснота преди старта на сезона.
По време на срещата заместник-кметът Снежана Апостолова представи международната рекламна кампания на морската столица. Тя съобщи, че общината участва активно в туристически изложения в Берлин, Мюнхен, Виена, Белград, Вроцлав други европейски градове, а след проведен диалог с бранша за първи път са реализирани обществени поръчки за избор на изпълнители на интегрирани маркетингови кампании в Германия, включително за популяризиране на директните полети до Варна. Целта е позициониране на морската столица като конкурентна дестинация за морски, културен, СПА и уелнес, кулинарен и събитиен туризъм, както и насърчаване на пътуванията на чуждестранни гости.
Заместник-кметът Павел Попов информира министъра за подготовката на едно от най-значимите културни събития през следващата година – 100-годишния юбилей на Международен музикален фестивал "Варненско лято" през тази година. Предстои официалното представяне на програмата, а разширеният формат на фестивала, който ще продължи до месец октомври ще привлича посетители и извън летните месеци, подчерта Попов.
По време на разговора бяха обсъдени още подготовката на пътната мрежа във връзка с проекта на ВиК – Варна за изграждане и обновяване на ВиК инфраструктурата, както и необходимостта от засилен контрол за поддържане на чистотата в курортните комплекси. Стана ясно също, че в навечерието на активния туристически сезон ще се проведе и традиционната среща между институциите и представителите на туристическия бранш, посветена на координацията и подготовката за сезона.
В края на срещата бе представена и карта на първите достъпни туристически маршрути във Варна, адаптирани за хора с двигателни затруднения. Инициативата е реализирана съвместно със Съюза на екскурзоводите в България и с финансовата подкрепа на Община Варна, като част от политиката за насърчаване на достъпна културна и туристическа среда.
