Варна се представи като здравна и уелнес дестинация на туристическото изложение във Виена
© Община Варна
Събитието привлече професионална австрийска публика – представители на туристически медии, туроператори и турагенции, както и на австрийски здравни и застрахователни фондове. Присъстващите бяха приветствани от Н. Пр. г-жа Десислава Найденова-Господинова, посланик на Република България в Австрия, която представи страната ни с кратко експозе. Д-р Меглена Плугчиева запозна аудиторията с богатите природни дадености на България и възможностите ѝ в областта на профилактиката и терапевтичните балнеологични услуги.
Специален акцент в презентацията беше поставен върху Варна и курортните комплекси "Златни пясъци“, "Св. св. Константин и Елена“, богатството на минерални извори, както и разнообразието от СПА и уелнес услуги, терапии и натурални продукти, които регионът предлага.
С цел повишаване на информираността за дестинация Варна и постигнатите договорености с австрийски здравни каси и застрахователи, в информационния пакет с рекламни материали беше включена нова дипляна на немски език – "Варна – четири сезона СПА и уелнес“, предоставена на всеки от участниците в събитието.
България беше представена и на основната сцена на изложението като дестинация за 365 дни здравен туризъм, което допълнително засили интереса към изложителите на националния щанд и към предлаганите възможности за балнео, СПА и уелнес туризъм.
