Община Варна реализира многостранно представяне на международното туристическо изложение TravelXpo 2026 в гр. Лилестрьом, Норвегия. За първи път морската столица разкрива своя потенциал на този стратегически пазар, позиционирайки се като дестинация, предлагаща уникална комбинация от древна история и модерен морски отдих, красива природа.Официалният слоган на TravelXpo 2026 е "Вкусът на света". Изложението се позиционира като "туристически фестивал", фокусиран върху дегустации на храна, културни преживявания и музика от различни дестинации.Тази година TravelXpo се провежда едновременно с Camp Villmark — най-голямото изложение за активен отдих и природа в Норвегия, което привлича над 25 000 посетители. Това осигурява идеална аудитория за представянето на дестинация Варна и северното Черноморие.Норвежките туристи са сред най-запалените пътешественици в света, посещаващи средно 22 държави. Техните интереси са силно обвързани с активния начин на живот и желанието за нови преживявания. Основните сфери на интерес, демонстрирани от посетителите на щанда на Варна, включват: морски туризъм, кулинарни преживявания, туризъм сред природата, екотуризъм, уелнес и здраве.Акцентите в представянето на Варна включват: най-старото обработено злато в света в Археологическия музей, както и Морската градина с пешеходната зона и Ларгото с многобройни кафенета и магазини. Представена е и крайбрежната алея с многообразието от атрактивни заведения, прясна черноморска риба и миди, както и възможности за дегустация и винени турове.Директната транспортна връзка е ключов аргумент в разговорите с норвежките посетители. Sunclass Airlines изпълнява чартърни полети от основните скандинавски градове до Варна, а Norwegian е стратегически партньор на най-голямата скандинавска туристическа група. Дестинация Варна е само на малко над 3 часа директен полет от Норвегия.Първите чартъри Осло – Варна стартират на 25 май. Полети ще има и от Берген, Ставангер и Тронхайм — три пъти седмично до средата на септември. За първи път от над 25 години на изложението се завръща най-големият норвежки туроператор Ving Norge (Nordic Leisure Travel Group) — традиционен партньор на българските курорти, предлагащ пакети с хотели в КК Златни пясъци. Sunclass Airlines е вътрешният превозвач на групата и осигурява ключовата директна въздушна връзка с Черноморието.Участието на Община Варна на TravelXpo 2026 е в изпълнение на маркетинговата програма за разширяване на позициите ни на международния туристически пазар, като атрактивна дестинация и през четирите сезона на годината.През 2025 г. 5781 норвежки туристи са посетили Варна, реализирайки 43 373 нощувки със среден престой над 7 дни.