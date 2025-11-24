Варна се представя като туристическа дестинация на четиридневно изложение в Букурещ
©
Основни акценти в представянето на Варна са многообразието от възможности за почивка, отдих и специализиран туризъм през всичките четири сезона, както и богатата гама от културно-исторически обекти, природни ресурси и опции за спа и уелнес туризъм. Румъния остава един от най-важните външни пазари за България поради целогодишната активност на румънските туристи, географската близост и устойчивия интерес към различните сегменти на туристическия продукт, посочват експертите от общинската дирекция "Туризъм". По тяхна информация за Варна Румъния е най-големият чуждестранен пазар – с 30% пазарен дял и със стратегическо значение за града и региона.
На есенния форум в Букурещ традиционно интересът на посетителите е насочен към търсене на атрактивни оферти за Коледа и Нова година, уикенд пътувания, възможности за спа и уелнес ваканции, исторически забележителности, културни събития и атракции, посочват още експертите. По думите им интересна новост в представянето на Варна е участието на Юлия Баховски – румънски журналист и блогър, настоящ посланик на дестинацията в Румъния, след визитата си в морската столица и курортните комплекси през октомври по покана на Община Варна. По време на TTR тя представи дестинацията пред своята аудитория и многобройните посетители на изложението чрез вълнуваща поредица от публикации, снимки и видеа. За успешното и пълноценно представяне на Варна като устойчива дестинация допринася и силното участие на туристическия бизнес от региона – хотелските и курортни комплекси, туроператори, допълват още специалистите.
На есенното издание на румънския туристически форум TTR 2025 участват над 100 компании, от които над 40% са чуждестранни изложители. Събитието се е наложило като всеобхватна платформа, където посетителите могат да направят информиран и изгоден избор за почивка, а професионалистите – да тестват интереса на пазара, да развият нови сътрудничества и да изтъкнат предимствата на дестинациите, които представят.
Още по темата
/
От днес Ryanair забранява хартиените бордни карти - вече всички пътници трябва да използват приложението
12.11
British Airways ще предлага безплатен интернет на всички пътници след споразумение с компанията на Илон Мъск
10.11
Още от категорията
/
Бащата на Коцев: Очаквам ОИК да не прекрати правомощията му, макар че за семейството може би ще бъде по-добре
23.11
Година след трагичния инцидент край Аксаково: Пътят все още не е обезопасен и видимостта е все така ограничена
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Адвокатът на Коцев: В Изборния кодекс "допълване на сигнал" не съ...
11:43 / 23.11.2025
След заседанието на ОИК-Варна: Коцев не е отстранен от поста си! ...
11:02 / 23.11.2025
Катастрофа ограничава движението в изпреварващата лента на АМ "Хе...
11:09 / 23.11.2025
Протестиращите в подкрепа на Коцев са стотици
11:12 / 23.11.2025
Бащата на Коцев: Очаквам ОИК да не прекрати правомощията му, мака...
10:24 / 23.11.2025
Минути преди извънредното заседание на ОИК-Варна: Граждани се съб...
10:02 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.