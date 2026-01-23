През изминалата година Варна все повече затвърждава желанието си да се превърне в дестинация за 4 сезона. Увеличение на туристите, предпочели зимна Варна, отчитат от Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания – Варна.През ноември 2025 г. в област Варна са функционирали 137 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 5.4 хил. стаи и 12.5 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 0.7%, а на леглата в тях - с 4.2%. Общият брой на нощувките в областта е 73.1 хил., или с 14.8% повече в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 34.1 хил. нощувки, а чуждите - 39.0 хил. нощувки.През ноември 2025 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 76.0% от общия брой нощувки на чужди и 49.9% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.8% от нощувките на чужди и 19.2% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 10.2 и 30.9%.Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 10.7% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 32.9 хиляди. От всички пренощували лица 40.1% са чужди граждани, като 77.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.9 нощувки.Общата заетост на леглата в областта е 19.5%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 22.0%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 1.8 процентни пункта.Приходите от нощувки в област Варна се увеличават с 29.6% спрямо същия месец на предходната година и достигат 6.6 млн. лв., като 2.8 млн. лв. са от български граждани, а 3.8 млн. лв. - от чужди граждани.