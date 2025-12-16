В хазартна Мека се превръща Варна. Туристите, пристигнали за казината и игралните зали в морската столица растат. Това става ясно от индиректните статистически данни на НСИ.Те сочат, че броя на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 14.2% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 44.4 хиляди. От всички пренощували лица 48.2% са чужди граждани, като 79.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.6 нощувки.Всичко това сочи, че чужденците идват и отсядат във висококатегорийни хотели, които привличат хора с игралните си зали.От Териториалното статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“, допълниха, че през октомври 2025 г. в област Варна са функционирали 161 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 8.2 хил. стаи и 19.6 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 3.2%, а на леглата в тях - с 1.9%. Общият брой на нощувките в областта е 119.8 хил., или с 16.8% повече в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 41.8 хил. нощувки, а чуждите - 78.0 хил. нощувки. През октомври 2025 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 78.8% от общия брой нощувки на чужди и 54.4% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.8% от нощувките на чужди и 17.6% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 6.4 и 28.0%.Общата заетост на леглата в областта е 19.7%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 20.7%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 1.7 процентни пункта. Приходите от нощувки в област Варна се увеличават с 24.3% спрямо същия месец на предходната година и достигат 10.8 млн. лв., като 3.6 млн. лв. са от български граждани, а 7.2 млн. лв. - от чужди граждани.