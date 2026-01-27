Варна се присъедини към Декларацията за защита на демократичните ценности
©
От името на общинската администрация на морската столица, подпис в документа положи заместник-кметът Снежана Апостолова.
В декларацията кметовете и представителите на градовете–членове на мрежата B40 потвърждават споделения си ангажимент към демократичните ценности и основните човешки права и подчертават ролята на градовете като ключови пространства, в които демокрацията се упражнява, защитава и поддържа в ежедневието.
В документа се заявява подкрепа за върховенството на закона, независимостта на съдебната система, свободата на изразяване и активното гражданско участие. Декларацията изразява сериозна загриженост относно практики, които ограничават автономията на избраните местни власти, като подчертава, че подобни действия подкопават доверието в публичните институции и отслабват демокрацията на местно ниво. Членовете на B40 твърдо се противопоставят на действия, които компрометират съдебната независимост или ограничават гражданските и политическите свободи. Когато местните демократични институции са отслабени, основите на демокрацията като цяло са изложени на риск, се казва още в текста на декларацията.
В документа се акцентира и върху необходимостта от ускоряване на зеления преход и справяне с предизвикателствата, свързани с климатичните промени, енергийната бедност и социалното неравенство, чрез иновативни и устойчиви политики, основани на демократично и отговорно местно управление. Подчертана е и ролята на културата и устойчивия туризъм като двигатели на социалното приобщаване, икономическата жизненост, културния диалог и междуградското сътрудничество в Балканския регион.
С подписването на декларацията Община Варна потвърждава ангажимента си към ценностите и целите на Мрежата на балканските градове B40 и подкрепя усилията за изграждане на отворени, устойчиви и приобщаващи градове.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Последна седмица, в която можем да плащаме в лева
08:19 / 26.01.2026
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Авария край Варна оставя много домакинства без вода
11:12 / 25.01.2026
Ето какво става край училище "Елин Пелин" във Варна
14:28 / 24.01.2026
Варненци са предупредени: Избягвайте този район!
09:42 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.