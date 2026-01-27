Варна се присъедини към Декларацията за защита на демократичните ценности, устойчивото градско развитие и културното многообразие. Това стана по време на петата Среща на върха на Мрежата на балканските градове B40, която се провежда в хърватската столица Загреб.От името на общинската администрация на морската столица, подпис в документа положи заместник-кметът Снежана Апостолова.В декларацията кметовете и представителите на градовете–членове на мрежата B40 потвърждават споделения си ангажимент към демократичните ценности и основните човешки права и подчертават ролята на градовете като ключови пространства, в които демокрацията се упражнява, защитава и поддържа в ежедневието.В документа се заявява подкрепа за върховенството на закона, независимостта на съдебната система, свободата на изразяване и активното гражданско участие. Декларацията изразява сериозна загриженост относно практики, които ограничават автономията на избраните местни власти, като подчертава, че подобни действия подкопават доверието в публичните институции и отслабват демокрацията на местно ниво. Членовете на B40 твърдо се противопоставят на действия, които компрометират съдебната независимост или ограничават гражданските и политическите свободи. Когато местните демократични институции са отслабени, основите на демокрацията като цяло са изложени на риск, се казва още в текста на декларацията.В документа се акцентира и върху необходимостта от ускоряване на зеления преход и справяне с предизвикателствата, свързани с климатичните промени, енергийната бедност и социалното неравенство, чрез иновативни и устойчиви политики, основани на демократично и отговорно местно управление. Подчертана е и ролята на културата и устойчивия туризъм като двигатели на социалното приобщаване, икономическата жизненост, културния диалог и междуградското сътрудничество в Балканския регион.С подписването на декларацията Община Варна потвърждава ангажимента си към ценностите и целите на Мрежата на балканските градове B40 и подкрепя усилията за изграждане на отворени, устойчиви и приобщаващи градове.