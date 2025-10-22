Варна се размина на косъм от ЖП катастрофа. Причината е кражба на захранващи кабели, положени до линията, явно за семафор или друго техническо важно за железниците съоръжение.Сигналът за липсата на медните проводници е подаден тези дни, съобщиха от пресцентъра на полицията в морския град.В резултат на предприетите оперативно-издирвателни действия, вчера служителите на реда установили и задържали в ареста мъж, известен на МВР, от Варна – на 20-годишна възраст.Действията по документиране на случая продължават в рамките на образуваното досъдебно производство, към което са приложени инкриминираните вещи, обект на престъпление.