Варна се рекламира като курорт на изложение в Истанбул
©
По време на изложението морската столица представя своя богат туристически потенциал, като акцентира върху възможностите за морски и балнеоложки туризъм, културно-историческото наследство на региона, разнообразния събитиен календар и условията за целогодишни посещения. Подчертава се и лесната достъпност на дестинацията чрез редовни целогодишни полети между Варна и Истанбул, които улесняват пътуванията и насърчават туристическия обмен между двата града.
Данните показват устойчив интерес от страна на турските туристи към Варна – 14 085 лица от Турция са реализирали нощувки на територията на общината през 2024 г., а през 2025 г. броят им нараства до 16 846, което представлява процентно увеличение от 19,6 % – ясен знак за засилващите се туристически връзки и потенциала на този пазар. Специален фокус е поставен върху утвърждаването на Варна като привлекателна и сигурна дестинация за гости от Турция и региона.
Участието в EMITT 2026 е част от дългосрочната стратегия на Община Варна за повишаване на международната разпознаваемост на града и за позиционирането му като конкурентоспособна европейска дестинация. Присъствието на форума създава възможности за разширяване на професионалните контакти, насърчаване на партньорствата с туроператори и инвеститори и привличане на нови целеви аудитории.
С активното си участие в престижни международни изложения Община Варна последователно работи за популяризирането на дестинацията и за устойчивото развитие на туризма, утвърждавайки имиджа на града като модерна, гостоприемна и динамично развиваща се туристическа дестинация.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Коцев разговаря със здравния министър за МБАЛ "Св. Анна" – назнач...
20:19 / 04.02.2026
Кметът на Варна Благомир Коцев коментира сагата с Окръжна болница...
21:42 / 03.02.2026
Варна в челната тройка по разрешителни за строеж
16:28 / 03.02.2026
Морски плаж Кабакум - Север е почистен от нефтопродукти
18:52 / 02.02.2026
Жена от Добрич попадна в болницата, след като се блъсна край Лети...
16:46 / 02.02.2026
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:29 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.