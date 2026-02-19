Варна се рекламира в столицата на Бавария
На информационен щанд, организиран от Министерството на туризма, морската столица се рекламира като целогодишна дестинация с фокус върху възможностите за морски ваканционен, СПА и уелнес туризъм, опознаване на културно-историческото наследство, природните забележителности, събитийния календар. Специално внимание се обръща на актуализирания официален туристически портал на Община Варна, чиято немска версия улеснява разпространението на информация, планирането и подготовката на пътуването и престоя за гостите на града. Голяма част от посетителите се интересуват от възможности за къмпингуване.
Германия е един от традиционните пазари, които не само поддържат стабилни нива, но и се отличават с чувствителен ръст на брой посетители. За изминалата 2025 г. броят на немските туристи във Варна бележи 35% увеличение в сравнение с предходната година, като за това допринасят директните полети, функциониращи целогодишно, както и сезонните линии. Форумът за пореден път представя привлекателните предложения за посещение на региона през летните месеци, но и извън активния сезон. Идеята за атрактивна дестинация на четири сезона, залагаща на устойчиво развитие, е неразделна част от комуникационната стратегия, към която Община Варна целенасочено се придържа.
Тазгодишното издание на F.re.е отново е ориентирано както към професионалисти, така и към крайни потребители. През 2025 г. в борсата са участвали повече от 1000 изложители от 50 държави, а посетителите са били 120 000 души.
