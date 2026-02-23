Варна се сдоби с вечния "висящ" на спирка
© Varna24.bg
В ролята на носителя на наградите "Оскар“, "Еми“ и "Златен глобус“ този път влиза… горната част на женски пластмасов манекен. А мястото на "събитието“ не е международното летище "Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк, а автобусната спирка "Стамболийски“ – разположена между квартал "Траката“ и резиденция "Евксиноград“ по посока към курортните комплекси.
Авторът на своеобразната арт инсталация засега остава неизвестен. Варненци обаче неведнъж са демонстрирали вкус към нестандартните градски провокации, за които сме писали и преди. Достатъчно е да си припомним десетките кецове и маратонки, "накацали“ по дърветата край Фонтанът със сирените в Морската градина, за които писа Varna24.bg.
Още от категорията
/
Варненската полиция с предупреждение: Опасни дупки на АМ "Хемус" предизвикват инциденти край Девня
22.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Тежка катастрофа на АМ "Марица", има загинал и ранени
20:55 / 22.02.2026
Варненската полиция с предупреждение: Опасни дупки на АМ "Хемус" ...
20:46 / 22.02.2026
Дипломира се Випуск 2025 на Факултета по фармация към МУ-Варна
20:29 / 22.02.2026
Откриват нова вълнуваща изложба във Варна
18:50 / 22.02.2026
Консултациите за състав на РИК-Варна за изборите завършиха без съ...
15:16 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.