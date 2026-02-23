Сподели close
Български римейк с арт привкус на култовия филм "Терминалът“ с Том Ханкс може да бъде видян във Варна.

В ролята на носителя на наградите "Оскар“, "Еми“ и "Златен глобус“ този път влиза… горната част на женски пластмасов манекен. А мястото на "събитието“ не е международното летище "Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк, а автобусната спирка "Стамболийски“ – разположена между квартал "Траката“ и резиденция "Евксиноград“ по посока към курортните комплекси.

Авторът на своеобразната арт инсталация засега остава неизвестен. Варненци обаче неведнъж са демонстрирали вкус към нестандартните градски провокации, за които сме писали и преди. Достатъчно е да си припомним десетките кецове и маратонки, "накацали“ по дърветата край Фонтанът със сирените в Морската градина, за които писа Varna24.bg.