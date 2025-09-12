На 20 септември/събота/ ще се проведе традиционната кампания "Да изчистим България заедно" в подкрепа на глобалната инициатива World Clean Up Day, обявена от ООН за Световен ден на почистването.Призовават се граждани, институции, бизнес-организации и неправителствени организации, търговски вериги и спортни клубове да се включат активно в почистването на междублокови пространства, паркинги, паркове, места за отдих, детски площадки и други територии за обществено ползване.Служителите на Община Варна и районните кметства също ще се включат в кампанията, като ще почистват различни локации в града. Районните еколози ще дават насоки за местата за почистване и ще създадат необходимата организация за осигуряване на помощни материали. Ангажирана ще бъде и сметопочистващата фирма, като ще бъде организирано своевременно извозване на отпадъците в деня на почистването и след него.Събраните смесени битови отпадъци трябва да се поставят в чували до или вътре в съдовете за битови отпадъци, а отпадъците от опаковки - в съдовете за разделно събиране (контейнери в жълт и зелен цвят). Припомняме, че е забранено изхвърлянето на строителни и опасни отпадъци, излезли от употреба гуми и електрически уреди в и до съдовете.Помощни материали /за територията на р. "Одесос"/ ще бъдат раздавани на граждани, институции и организации, които ще се включат в кампанията, от 15 септември /понеделник/ в сградата на администрацията на района на ул. "Ст. Караджа" 30, етаж 2, стая 213.