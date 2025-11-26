Варна се включва за 18-и път в Националната АНТИСПИН кампания
В дванадесет варненски гимназии над 40 доброволци от превантивните клубове към дирекция "Превенции" ще проведат информационни кампании и обучения по връстников подход. Активности ще има и във висшите учебни заведения. На 27 ноември от 11:00 до 14:00 ч. кампанията ще се проведе в Техническия университет, на 1 декември в същия часови диапазон – в Икономическия университет, а на 2 декември – в Медицинския университет – Варна. Общо 48 студенти-доброволци от Асоциацията на студентите медици в България – Варна и от студентските съвети ще водят информационни кампании и интерактивни обучения. Младите хора ще имат възможност да проверят своя здравен статус чрез безплатни и анонимни изследвания и консултиране за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис в мобилен медицински кабинет.
Инициативите ще бъдат отразявани и онлайн в официалните канали на дирекция "Превенции" във Facebook и Instagram, както и в YouTube канала p2prevention, където са публикувани обучителни видеа, подготвени от доброволците на Градския превантивен клуб.
