За пета поредна година Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи "Академик Благовест Сендов" във Варна организира национално състезание по програмиране CodeWars. Тази година събитието ще се проведе под мотото "Междузвезден код", има за цел да насърчи интереса на учениците към програмирането, технологиите и иновациите.Младите програмисти от 8., 9., 10., и 11. клас от цялата страна ще имат възможност да приложат своите знания в практическите задачи, близки до реалните предизвикателства в ИТ индустрията. През целия път – от подготовката до финала – участниците ще бъдат подкрепяни от опитни ментори, които ще дават насоки и професионални съвети по проектите.Състезанието стартира с първи квалификационен кръг, който ще се проведе онлайн в периода 08-15 декември 2025 г. – изцяло frontend (създаване на уебсайт). Вторият квалификационен кръг започва на 05-12 януари 2026 г. – отново онлайн, изцяло backend (RESTful комуникация и логически задачи; конзолни приложения). Финалният кръг ще се проведе на 24-25 януари 2026 г. във Варна, в учебния корпус на Технически университет-Варна. Комплексното предизвикателство (frontend + backend) ще бъде изненада за участниците, като задачата ще бъде обявена в деня на провеждането на финала.Участието в състезанието е без такса, а най-добрите екипи ще получат отличия и награди, както и менторска подкрепа за следващите си стъпки. Официалният регламент, график и канали за комуникация са публикувани на сайта на събитието: codewars.itpg-varna.bg.