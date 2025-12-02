Варна ще бъде домакин на национално състезание по програмиране
Младите програмисти от 8., 9., 10., и 11. клас от цялата страна ще имат възможност да приложат своите знания в практическите задачи, близки до реалните предизвикателства в ИТ индустрията. През целия път – от подготовката до финала – участниците ще бъдат подкрепяни от опитни ментори, които ще дават насоки и професионални съвети по проектите.
Състезанието стартира с първи квалификационен кръг, който ще се проведе онлайн в периода 08-15 декември 2025 г. – изцяло frontend (създаване на уебсайт). Вторият квалификационен кръг започва на 05-12 януари 2026 г. – отново онлайн, изцяло backend (RESTful комуникация и логически задачи; конзолни приложения). Финалният кръг ще се проведе на 24-25 януари 2026 г. във Варна, в учебния корпус на Технически университет-Варна. Комплексното предизвикателство (frontend + backend) ще бъде изненада за участниците, като задачата ще бъде обявена в деня на провеждането на финала.
Участието в състезанието е без такса, а най-добрите екипи ще получат отличия и награди, както и менторска подкрепа за следващите си стъпки. Официалният регламент, график и канали за комуникация са публикувани на сайта на събитието: codewars.itpg-varna.bg.
