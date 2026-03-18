Благомир Коцев със заместник-посланика в Посолството на Кралство Нидерландия в Република България Робин Петерс. Във визитата в Община Варна участва и Моника Николова – икономически съветник към посолството.
Идеята е да се представи инвестиционният потенциал на Варна и региона пред холандския бизнес и да се предостави възможност за директни контакти и работа в мрежа на заинтересовани компании от България. Кметът Коцев подчерта ключовото значение на пристанището както за икономическото развитие на града и региона, така и за сигурността на национално и международно ниво. Той направи уточнението, че то е държавна собственост и решенията за неговото развитие се вземат от правителството, за разлика от пристанище Бургас. Коцев подчерта, че Варна има интерес от привличането на европейски инвеститори, като отбеляза, че Нидерландия разполага със значителен опит в развитието на пристанищната инфраструктура.
Кметът допълни, че в изказването си пред Комитета на регионите е откроил инфраструктурата като основен стълб на свързаността, качеството на живот на гражданите и сигурността, която има както локално, така и глобално измерение. В това отношение той открои водещата роля на държавата по отношение на осигуряването на транспортна свързаност на Варна с останалата част от страната и Централна Европа, като даде за пример завършването на автомагистрала "Хемус" - ключов фактор за подобряване на свързаността и стимулиране на икономическото развитие на Варна и Североизточна България. Коцев обясни, че общината използва всички налични механизми, включително възможностите за директно финансиране на проекти чрез европейски и национални програми.
По думите му гражданите очакват от местната власт ефективни решения, свързани с пътната мрежа, парковете и цялостната градска инфраструктура. В тази връзка е необходим баланс между интензивното строителство и развитието на обществената инфраструктура. Наличието на добра пътна инфраструктура, както близостта до пристанището и летището са предпоставки за създаването и развитието и на индустриална зона, която ще повиши инвестиционната привлекателност на града и региона, отбеляза още кметът.
В хода на срещата беше обсъдена и темата за двустранното сътрудничество в сферата на културата. Зам.- посланикът сподели, че предстои холандско участие в тазгодишното издание на фестивала Radar. Наред с това беше отбелязана 25-годишнината от побратимяването на Варна и Дордрехт и съвместната културна програма по повод юбилея.
Варна ще бъде домакин на престижен бизнес форум в сферата на морския бизнес
НСИ: Най-високи заплати се отчитат в сектора на комуникациите и финансите, най-ниски – в хотелиерството и селското стопанство
Висшето военноморско училище отбеляза своята 145-ата годишнина
17:05 / 17.03.2026
Илин Димитров представи листата на "Прогресивна България" във Вар...
22:03 / 16.03.2026
Иван Портних към Коцев: Ако не беше нагло, щеше да е адски нелепо...
13:37 / 15.03.2026
Мъгливо време по Черноморието в неделя
08:45 / 15.03.2026
Владислав Горанов ще води листата на ГЕРБ във Варна
22:26 / 14.03.2026
