Петото издание на Международния образователен форум ще се проведе във Варна на 9 и 10 октомври 2025 г. Тази година темата е "Градът като учебна площадка. Използване на градската среда за модерно и качествено образование“.

Организатор на събитието е Община Варна в партньорство с Министерството на образованието и науката, Националното сдружение на общините в Република България и ИКТ Клъстер Варна. Форумът се утвърди като ежегодно образователно събитие за споделяне на опит, иновации и компетенции. Той е част от стратегията за развитие на Варна като град на иновациите и растежа, град без периферия, желано място за кариерно развитие и професионално усъвършенстване.

Предназначен е за образователни експерти, педагогически специалисти и преподаватели от детски градини, училища и висши училища, за кметове и експерти от общинските администрации от страната и от побратимените и приятелски градове на Варна, градове - партньори по програма Еразъм+.

Форумът се реализира в хибриден формат – присъствено и онлайн. Градът като интерактивна класна стая, образователни ресурси в урбанизираната среда, технологии, изкуствен интелект, STEM и социално образование чрез градската среда са основните теми, които ще се дебатират. Традиционно в рамките на форума учащи от средните и висши училища на град Варна ще представят индивидуални и екипни изследователски проекти и практики по темата в секция "Учащите във Варна представят“.

Регистрацията за включване в събитието може да бъде направена до средата на този месец на сайта на форума https://edfor.varna.bg/, където ще бъде поместена още информация за  програмата и участниците.