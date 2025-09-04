ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна ще е домакин на голям международен образователен форум
©
Организатор на събитието е Община Варна в партньорство с Министерството на образованието и науката, Националното сдружение на общините в Република България и ИКТ Клъстер Варна. Форумът се утвърди като ежегодно образователно събитие за споделяне на опит, иновации и компетенции. Той е част от стратегията за развитие на Варна като град на иновациите и растежа, град без периферия, желано място за кариерно развитие и професионално усъвършенстване.
Предназначен е за образователни експерти, педагогически специалисти и преподаватели от детски градини, училища и висши училища, за кметове и експерти от общинските администрации от страната и от побратимените и приятелски градове на Варна, градове - партньори по програма Еразъм+.
Форумът се реализира в хибриден формат – присъствено и онлайн. Градът като интерактивна класна стая, образователни ресурси в урбанизираната среда, технологии, изкуствен интелект, STEM и социално образование чрез градската среда са основните теми, които ще се дебатират. Традиционно в рамките на форума учащи от средните и висши училища на град Варна ще представят индивидуални и екипни изследователски проекти и практики по темата в секция "Учащите във Варна представят“.
Регистрацията за включване в събитието може да бъде направена до средата на този месец на сайта на форума https://edfor.varna.bg/, където ще бъде поместена още информация за програмата и участниците.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Петков: Децата на Коцев трябва да гледат как баща им го хапят дър...
19:16 / 02.09.2025
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във ...
23:00 / 30.08.2025
Фестивал на хвърчилата и тази година във Варна
13:32 / 30.08.2025
Един квартал във Варна остава без вода
11:11 / 30.08.2025
Гигантски африкански охлюви се появиха във Варна
11:04 / 30.08.2025
Катастрофа под хотел "Одесос"!
22:22 / 29.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.