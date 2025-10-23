ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна ще кандидатства по проект "Подкрепа за ученици с таланти"
Общият бюджет на процедурата е 33 млн. лева, като не се изисква съфинансиране от страна на кандидата. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 100 хил. лева, а максималният – 750 хил. лева. Чрез тази инициатива Министерството на образованието и науката предоставя на общините средства и условия да реализират проекти, които стимулират личностното и професионалното развитие. С нея се създават повече възможности за участие в събития, които откриват и развиват таланта на децата, бе разяснено по време на заседанието.
Допустими кандидати и партньори по процедурата са общините, а за големите градове – Варна, Пловдив и Столична община – техните районни администрации. Партньори могат да бъдат НПО, както и културни институции, читалища, библиотеки и спортни клубове.
Допустимите дейности за финансиране включват подготовка на деца и ученици в различни направления чрез обучителни и тренировъчни лагери, академии, майсторски класове, работилници, школи и кръжоци. Ще се насърчава и участието им в събития като олимпиади, конкурси, състезания, турнири, STEM и научни фестивали, творчески форуми, пленери и викторини. Предвидена е и възможност за предоставяне на стипендии и материални поощрения на отличилите се участници, които са постигнали високи резултати в различни формати на изява.
Община Варна чрез район "Одесос“ ще трябва да изготви и представи индикативен календар на събитията, включващ подробна информация за всички форми на подкрепа и инициативи, планирани за целия период на изпълнение на проекта. В него ще бъдат описани както дейностите по подготовката на децата, така и конкретните прояви, които ще се организират на местно ниво за насърчаване на талантите. Проектите могат да бъдат с продължителност до 36 месеца, като всички дейности следва да приключат до 31 декември 2029 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 декември 2025 г.
