На 26 март 2026 г. по традиция Тракийско дружество "Капитан Петко Войвода" – гр. Варна ще отбележи тържествено 113 години от превземането на Одринската крепост от Българската армия по време на Балканската война (1912–1913 г.). Историческата дата е вписана в календара на Република България като "Ден на Тракия" с решение на Министерския съвет от 24 март 2006 г.По този повод, съвместно с Военноморските сили на Република България, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и Съюза на ветераните от войните, ще се проведе общоградско поклонение пред Арката на Осми приморски полк.Събитието ще започне от 11:00 ч. на 26 март със заупокойна молитва и тържествено поднасяне на венци и цветя. Инициативата се реализира с подкрепата на дирекция "Култура и духовно развитие" към Община Варна.Във връзка с честванията, на 26 март от 10:30 ч. до около 12:00 ч. ще бъде временно преустановено движението на пътни превозни средства по част от бул. "Осми приморски полк" – в платното в посока спирка "Явор" между бул. "Чаталджа" и ул. "Царевец".Като част от съпътстващата програма, тази вечер - 25 март, от 19:00 ч. в зала "Пленарна" на Община Варна ще се състои премиерата на документалния филм "Осми Приморски". Входът за събитието е свободен.Филмът, реализиран от Национално движение "Традиция" (клон Варна) и медийната платформа TV21, е посветен на героичния Осми пехотен Приморски полк – на нейно величество Княгиня Мария Луиза. Продукцията проследява бойния път на полка чрез възстановки и архивни кадри, като отдава почит на неговото участие във всички войни за освобождение, обединение и защита на България.Създаването на филма е част от отбелязването на 140-ата годишнина от основаването на полка през 1884 г., а най-славните страници от неговата история са свързани с проявения героизъм по време на Балканските войни и Първата световна война.Събитието се реализира с финансовата подкрепа на дирекция "Култура и духовно развитие" към Община Варна, по проект "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна", финансиран от Европейския съюз чрез инструмента Next Generation EU.