Варна ще отбележи 113 години от превземането на Одринската крепост
По този повод, съвместно с Военноморските сили на Република България, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и Съюза на ветераните от войните, ще се проведе общоградско поклонение пред Арката на Осми приморски полк.
Събитието ще започне от 11:00 ч. на 26 март със заупокойна молитва и тържествено поднасяне на венци и цветя. Инициативата се реализира с подкрепата на дирекция "Култура и духовно развитие" към Община Варна.
Във връзка с честванията, на 26 март от 10:30 ч. до около 12:00 ч. ще бъде временно преустановено движението на пътни превозни средства по част от бул. "Осми приморски полк" – в платното в посока спирка "Явор" между бул. "Чаталджа" и ул. "Царевец".
Като част от съпътстващата програма, тази вечер - 25 март, от 19:00 ч. в зала "Пленарна" на Община Варна ще се състои премиерата на документалния филм "Осми Приморски". Входът за събитието е свободен.
Филмът, реализиран от Национално движение "Традиция" (клон Варна) и медийната платформа TV21, е посветен на героичния Осми пехотен Приморски полк – на нейно величество Княгиня Мария Луиза. Продукцията проследява бойния път на полка чрез възстановки и архивни кадри, като отдава почит на неговото участие във всички войни за освобождение, обединение и защита на България.
Създаването на филма е част от отбелязването на 140-ата годишнина от основаването на полка през 1884 г., а най-славните страници от неговата история са свързани с проявения героизъм по време на Балканските войни и Първата световна война.
Събитието се реализира с финансовата подкрепа на дирекция "Култура и духовно развитие" към Община Варна, по проект "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна", финансиран от Европейския съюз чрез инструмента Next Generation EU.
Костадинов отдава почит на граф Игнатиев с историческа беседа на първия му паметник в света - във Варна
10:11
111 участници се включиха в деветото издание на шахматния турнир "Мемориал Теодоси Костадинов"
24.03
Коцев минути преди делото: Справедливостта ще победи арогантността на партийните кабинети, превърнати във фотостудиа
24.03
Полицията предприема тежки мерки във Варна
18:45 / 24.03.2026
Деветокласници от Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" почист...
18:56 / 22.03.2026
Уникална изложба на живи тропически пеперуди във Варна
12:06 / 22.03.2026
Ето какво да правите тази вечер във Варна, ако все още нямате пла...
12:04 / 22.03.2026
Над 120 шахматисти се събират във Варна днес
07:45 / 22.03.2026
Във Варна регистрираха вероятен случай на денга
19:22 / 21.03.2026
