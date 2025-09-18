Сподели close
На 22 септември от 10:00 ч. на площад "Независимост" Община Варна организира общоградско честване на 117 години от обявяването на Независимостта на България.

Програмата включва тържествен военен ритуал по издигане на националното знаме и молебен, отслужен от свещеници от Варненска и Великопреславска света митрополия.

След официалната церемония празничното настроение ще продължи с общоградско хоро, в което всички присъстващи са поканени да се включат заедно с танцьорите от фолклорен ансамбъл "Варна".

Съорганизатори на събитието са Варненска и Великопреславска света митрополия и Военноморските сили на Република България.