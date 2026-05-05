Варна ще отбележи Деня на Европа - 9 май, с церемония по полагане на венци и цветя с военен ритуал и заупокойна молитва пред паметника-портал на Осми приморски полк. Начало на събитието ще бъде дадено в 11:00 часа пред паметника.

Непосредствено след церемонията, между 11:35ч. и 11:55 ч., ще се проведе шествие от паметника – портал на Осми приморски полк до сградата на Община Варна. В 12:00 ч. пред централния вход на Община Варна ще се изпълни церемония по издигане на знамето на Европейския съюз.

Във връзка с постъпила покана от Представителството на Европейската комисия в България към българските общини за включване в общонационална инициатива за отбелязване на Деня на Европа, точно в 12:00 часа, непосредствено след церемонията по издигане на знамето на Европейския съюз, представителният духов оркестър на Военноморските сили ще изпълни Химна на Европейския съюз - "Ода на радостта". Инициативата е посветена на предстоящата 20-годишнина от присъединяването на България към ЕС.

Организатор на събитията за деня на Европа е Община Варна, съорганизатори са Военноморските сили на Република България и Варненска и Великопреславска света митрополия.