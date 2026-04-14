Община Варна ще отбележи 150-годишнината от избухването на Априлското въстание с общоградско поклонение пред паметника на Георги Бенковски в Алеята на Възраждането в Морската градина. Събитието ще се състои на 20 април, понеделник, от 10:00 ч. и ще бъде съпроводено с тържествена церемония по полагане на венци и цветя с военен ритуал. Съорганизатори са Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.

В навечерието на годишнината – на 18 април 2026 г., от 10:30 ч. в Музея на Възраждането ( ул. "Д-р Л. Заменхоф" 21) ще бъде открита изложбата "Априлското въстание в българската филателия", която се реализира с изключителната подкрепа на Варненското филателно дружество "Одесос". Експозицията представя богатството от оригинални марки, пощенски карти и пликове, посветени на героизма от 1876 г.

Сред акцентите е първата серия български марки, посветена на Априлското въстание – "Черешовото топче" в две стойности, издадена през 1901 г. за 25-годишния юбилей. През следващите години са издадени още серии марки, които припомнят за подвига на въстаниците и за някои от основните действащи лица: Иван Боримечката, Хвърковатата чета на Бенковски, Апостолите, Райна Княгиня, Христо Ботев.

Особено внимание заслужава серията на Националната художествена академия от 1976 г., която пренася върху марки шедьоври на българското изобразително изкуство, дело на изтъкнати художници като Дечко Узунов, Златьо Бояджиев, Светлин Русев. В изложбата са включени също оригинали и копия на първодневни пликове и пощенски карти, показващи ключови места и събития от борбите на българския народ за националното му освобождение през последната четвърт на 19. в.

Изложбата ще продължи до 2 юни 2026 г.