Комисията по финанси и бюджет към Общински съвет – Варна одобри отпускането на малко над 166 хил. евро за СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов – Варна“. Сумата ще бъде предоставена като целева субсидия от бюджета на Община Варна за тази година, бе обявено по време на днешното заседание на комисията.Със средствата ще бъдат погасени натрупани задължения към доставчици. Към края на 2025 г. те са в размер на 166 203,22 евро, от които 131 711,63 евро са просрочени. Това създава сериозно напрежение в ежедневната дейност и създава риск за редовното обезпечаване на лечебния процес, включително доставките на жизненоважни медикаменти и консумативи, посочват от лечебното заведение.По предварителни данни финансовият резултат на болницата към 31 декември 2025 г. показва счетоводна загуба в размер на над 850 000 лева. Натрупаният отрицателен резултат е в резултат на редица фактори, сред които недостатъчното финансиране на медицинските дейности, липсата на актуализация на цените на клиничните пътеки за акушерство и гинекология, както и нарастващите разходи за персонал, медикаменти, медицински изделия, консумативи.