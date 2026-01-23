Варна ще подпомогне АГ болница с над 166 хил. евро
Със средствата ще бъдат погасени натрупани задължения към доставчици. Към края на 2025 г. те са в размер на 166 203,22 евро, от които 131 711,63 евро са просрочени. Това създава сериозно напрежение в ежедневната дейност и създава риск за редовното обезпечаване на лечебния процес, включително доставките на жизненоважни медикаменти и консумативи, посочват от лечебното заведение.
По предварителни данни финансовият резултат на болницата към 31 декември 2025 г. показва счетоводна загуба в размер на над 850 000 лева. Натрупаният отрицателен резултат е в резултат на редица фактори, сред които недостатъчното финансиране на медицинските дейности, липсата на актуализация на цените на клиничните пътеки за акушерство и гинекология, както и нарастващите разходи за персонал, медикаменти, медицински изделия, консумативи.
Създават фонд, който да осигури финансова подкрепа за поддържане на редовни полети до Летище Варна
